Provincia evalúa descontar el día a quienes paren el miércoles

El Gobierno de Santa Fe anunciará en las próximas horas que va a descontar el día de paro a trabajadores estatales y docentes. La resolución apunta a la medida de fuerza prevista para el miércoles y no para el jueves, ya que consideran que el segundo día corresponde a la adhesión a una decisión de gremios nacionales.

Por fuera del descuento, desde el ministerio de Educación trabajan también en un sistema para saber a ciencia cierta cuántos docentes adhieren de forma efectiva a la medida de fuerza lanzada por Amsafe.

En concreto, lo que quiere aplicar el ministerio es un formulario de declaración jurada para que los docentes puedan especificar si están de acuerdo o no con el paro y, en el caso de querer asistir a trabajar, puedan expresar su voluntad.

La teoría que plantean desde el gobierno provincial es que, los días de paro, muchas escuelas directamente no abren sus puertas y esto impide que los docentes que no están de acuerdo con el reclamo puedan asistir a los puestos de trabajo. En el caso de expresar su decisión de trabajar, la provincia podría no descontarles el día de huelga y tampoco el plan de Asistencia Perfecta.