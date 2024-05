Delfina Chaves le puso los puntos a un cronista por un desubicado comentario

A poco de regresar a la Argentina después de haber grabado en el exterior escenas de la serie sobre la vida de Máxima Zorreguieta (la cual ella protagoniza), Delfina Chaves –que acaba de presentar la comedia romántica, Felices los 6, ya está disponible por streaming en MAX- habló con la prensa y no dudó en compartir su malestar al escuchar un particular comentario que le hizo un cronista.

Todo comenzó cuando la actriz le hizo frente a las críticas por no haber dado notas en su último evento. Ante esto, Delfina se defendió: “Yo hablé e hice muchísima prensa ese día, para todos los medios”.

Foto: Captura (eltrece)

“Yo estaba como con un estado mental, con un poco de ansiedad y asustada, y sentía que no estaba fuerte para ciertas preguntas que me hacen sentir incómoda. A veces, te intentan poner en jaque y se naturalizan ciertas cosas y yo no me quiero sentir incómoda. Entonces digo ‘bueno, lo lamento mucho’”, agregó, tal como lo mostraron en Socios del Espectáculo.

“Me da bastante miedo porque hay ciertos medios que tienen como mucho veneno y te preguntan cosas que no tienen nada que ver con vos, como ‘¿qué pensás de la pelea de tal y tal persona?’. Vos decís, ‘che, ¿por qué tengo que opinar de cosas que no tienen nada que ver conmigo?’. O me preguntan por mi familia y hay ciertas veces que no tenés ganas. De verdad, se naturalizan cosas que decís ‘¿por qué me tengo que sentir incómoda y que me agarre ansiedad en la mitad de una nota?’”, continuó.

“Mirá, si vos me haces un chiste para que nos riamos los dos, nos reímos los dos. Si vos querés reírte de mí, eso es otra cosa. Yo no voy a entrar en tu juego”.

Por otro lado, Delfina respondió por qué se resistió a dar una nota en ese momento: “Tuve que tirar un sándwich de jamón crudo y queso porque dije ‘bueno, si me van a agarrar y yo estoy con el sándwich en la mano...’”.

Tras escucharla, el cronista de LAM, Santiago Sposato, intervino con un comentario que no le cayó nada bien: “Un sándwich de jamón crudo, se nota que ganas en euros”, expresó. Y la hermana de Paula Chaves, cerró, visiblemente molesta: “Mirá, si vos me haces un chiste para que nos riamos los dos, nos reímos los dos. Si vos querés reírte de mí, eso es otra cosa. Yo no voy a entrar en tu juego”.

