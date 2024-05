El comercio santafesino funciona prácticamente con normalidad

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) decidió no adherirse al paro nacional convocado para hoy al advertir que, la delicada situación del sector pyme, impide acoplarse al cese general de actividades.

Desde la CAME entienden que la caída de la demanda, que repercute seriamente en el comercio y la producción industrial pyme, se vería aún más agravada en un escenario de fábricas y locales cerrados durante toda la jornada, lo que generaría cuantiosas pérdidas económicas adicionales para el sector.

Si bien la entidad manifiesta su respeto al derecho de huelga, admite que las pymes necesitan trabajar para hacer frente a sus obligaciones financieras y mantenerse como las principales generadoras de empleo registrado en Argentina.

"CAME se expidió en contra de esta medida que consideramos injustificada con una micro economía y pymes que se encuentran en una situación no favorable desde hace mucho tiempo. Nos parece que no correspondería hacer este paro, pero sí poner el hombre para sacar este país adelante", señaló Jorge Baremberg, integrante de CAME y presidente del Centro Comercial de Santa Fe.

En el caso de la capital provincial, Baremberg remarcó que los locales de la peatonal, de Aristóbulo del Valle y Facundo Suviría se encuentran en su gran mayoría abiertos.

CAME agrupa a más de 400.000 pymes del comercio y los servicios, el turismo, las economías regionales, la industria y la construcción de todo el país, que en su conjunto emplean a más de 2.500.000 de personas.

Escuchar la nota completa: