Olivares: "Recibimos una infraestructura vial en las zonas portuarias, en pésimo estado"

Los ministros de Obras Públicas, Lisandro Enrico; de Economía, Pablo Olivares; y de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, se reunieron en Buenos Aires con autoridades de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación y la Dirección Nacional del Vialidad para avanzar en la transitabilidad de las rutas nacionales en la provincia de Santa Fe.

Luego del encuentro, Enrico precisó que “el tema más importante que trajimos es el estado de las rutas nacionales que pasan por la provincia de Santa Fe. Nos volvemos con el compromiso de activar obras de reparación y de emergencia. Partimos de la base de que la regla general de Nación es no hacer obras públicas. Desde luego que hay obras que son necesarias hacer porque tienen que ver con la seguridad y la vida de la gente, como es andar por una ruta. En ese tema venimos avanzando y, hasta ahora, el compromiso concreto es ya hacer algunas obras”.

Sobre algunas obras que se retomaron, el ministro de Obras Públicas explicó que “en estos momentos están haciendo una reparación, mínima pero importante, en la Ruta 178, entre Villa Eloísa y Las Parejas. El compromiso es activar con algunos tramos de las rutas 7, 11 y 33. Esto es muy lento, pero como gobierno provincial no podemos dejar reclamar en Buenos Aires que Nación se comprometa en reparar las rutas que son nacionales”.

“Planteamos como una inquietud resolver a futuro la concesión de esas rutas para el mantenimiento -continuó-. El estado de la ruta 33, como muchas otras, es que no se corta el pasto, no se calzan las banquinas, no se tapan los pozos y no se cambian las barandas que se rompen ni los carteles. Lo urgente, primero, es que reparen los pozos para dar transitabilidad segura. Todos los días contamos con gente que rompe cubiertas en las rutas nacionales que pasan por Santa Fe”, graficó.

En ese sentido, Enrico planteó que “entendemos la situación económica, pero la seguridad de la gente es fundamental, y es una obligación legal reparar la ruta. En eso estamos avanzando, con una muy buena relación, en esta quinta reunión que tenemos. Santa Fe es la provincia que está más presente y siempre en contacto con el gobernador”.

Acceso a los puertos

Otro de los temas tratados fue el acceso a los puertos. Olivares afirmó que "tanto Provincia como Nación han recibido una infraestructura vial en las zonas portuarias en pésimo estado.

Teniendo en cuenta que un tercio de las exportaciones de todo el país salen por los puertos de la provincia de Santa Fe, que se ubican en un orden de 50 kilómetros de extensión, hoy transitan a través de una red vial que integran rutas provinciales, rutas nacionales y caminos municipales”.

“La problemática a resolver es articular los distintos niveles de gobierno para llegar a una solución que no sea sólo un mantenimiento o repavimentación sino una conservación en el largo plazo que permita potenciar la red vial. Esta red vial sirve para la logística de la exportación y tiene que tener una sustentabilidad que implique una mayor eficiencia, menor costo de viaje y menores problemas urbanos. Hemos encontrado receptividad al problema para trabajar en una solución”.

Licitación de la hidrovía

Por último, Puccini explicó que “los accesos a los puertos no pueden estar desconectados de la licitación que pretende llevar adelante Nación de la hidrovía, una autopista fluvial que a nosotros nos interesa muchísimo por los Puertos de Villa Constitución, incluido Zona Franca, hasta Timbúes, pero también por todo lo que se pueda desarrollar desde Timbúes hasta el norte de nuestra provincia. Esta licitación contempla el dragado, el balizamiento y el peaje. Un mayor calado va a atraer mayores exportaciones a futuro al país, a lo cual Santa Fe está alineada”.

“Pero no podemos dejar de pensar cuál es el desarrollo del centro norte de nuestra provincia dentro del pliego que se está licitando, del cual hemos pedido tener acceso, para repensar el rol del Puerto de Santa Fe, el Puerto de Reconquista y el viejo puerto de Villa Ocampo. Son todos puertos importantes para la provincia de Santa Fe, es nuestra fortaleza. Si nosotros quedamos afuera de esta licitación vamos a perder muchas oportunidades. Otros países, como Brasil, Paraguay y Uruguay, han avanzado muchísimo en obras de infraestructura que tienen que ver con la salida a los puertos y nosotros, como provincia de Santa Fe, en este trayecto tan importante de la hidrovía, no queremos estar afuera de la construcción de ese pliego. Por eso pusimos en agenda ese interés y encontramos buena recepción”, concluyó el ministro de Desarrollo Productivo.