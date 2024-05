Fuerte aumento del estacionamiento medido en Rosario

En medio de la jornada de paro general, la Municipalidad de Rosario anunció este jueves una fuerte suba en las tarifas del estacionamiento medido que entran en vigencia para las tres zonas del sistema.

Los valores establecidos por horas de acuerdo a la zona son:

Zona A

1° Hora: $ 667

2° Hora: $ 833,70

3° Hora: $ 1.000

Zona B

1° Hora: $ 559

2° Hora: $ 698,70

3° Hora: $ 838,50

Zona C

1° Hora: $ 443

2° Hora: $ 553,70

3° Hora: $ 664,50

Los valores habían tenido un incremento del 125% el 2 de enero pasado para cada una de las zonas diferenciadas de la ciudad.

El estacionamiento medido funciona en el área céntrica entre las calles Rivadavia, Alvear, Cochabamba, Juan Manuel de Rosas y el río.

Zona A: Comprendida por Corrientes, Urquiza, Bv. Oroño, San Juan (sin incluirla), mas Mitre y Sarmiento al 1000 y Cortada Ricardone.

Zona B: Rodeando a la zona A, hasta Catamarca (sin incluirla), Alvear, 9 de Julio (sin incluirla) y J. M. de Rosas.

Zona C: Rodeando la zona B, hasta Rivadavia/Wheelwright en el Norte y Cochabamba en el Sur, mas Av. Belgrano (no incluida) y Av. del Huerto (no incluida).

El Sistema está concesionado por la empresa Tránsito Rosario SA.

Horarios de funcionamiento:

Lunes a viernes de 9 a 20.

Sábados y medio feriados de 9 a 12.

Domingos y feriados sin cargo.