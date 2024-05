Diego Martínez arma el rompe cabezas en la defensa para el debut en Tucumán

Luego del costoso triunfo ante Sportivo Trinidense por la Copa Sudamericana, Boca Juniors regresará al país este viernes y el domingo hará su debut en la Liga Profesional cuando visite a Atlético Tucumán desde las 20.15 en el estadio José Fierro. Para ese partido el técnico Diego Martínez deberá ingeniárselas para rearmar la zaga central porque llegará con ese sector diezmado, por lo que tendrá que recurrir a los juveniles.

De antemano, el entrenador tendrá al menos tres bajas para ese sector. Marcos Rojo sufrió un desgarro en el isquiotibial de la pierna izquierda y tendrá al menos 21 días de recuperación. En tanto, Cristian Lema deberá cumplir una fecha de suspensión por la roja que recibió en la semifinal ante Estudiantes de La Plata ya que no habrá amnistía.

Un caso aparte es el de Nicolás Valentini, quien no es utilizado por decisión dirigencial ya que aún no renovó su contrato que se vencerá en diciembre de este año. Por ahora las negociaciones no están caídas, pero ninguna de las partes parece estar dispuesta a ceder y con esto el Vikingo sigue sin ser opción.