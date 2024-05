Lourdes Sánchez habló sobre la pelea de Fede Hoppe y el Chato Prada

Lourdes Sánchez habló con Socios del Espectáculo sobre la supuesta pelea entre el Chato Prada y Fede Hoppe: “Lo llamé y le pregunté y me dijo ‘no te preocupes, es una fake news’”.

“Él está trabajando en la productora como siempre, a veces usa mi casa de oficina con los productores. Ellos habían hecho más de diez temporadas pero este verano ya no hicieron teatro juntos”, dijo.

Entonces, explicó: “Decidieron separarse, Pablo no quiso hacer teatro y eso no quita que se lleven súper bien. Son compañeros hace muchos años de trabajo, nunca fueron muy amigos porque a casa Fede casi nunca vino”.

“Se dijo que el Chato se había sentido traicionado por el hecho de que quizás Hoppe quedaba un poco más cerca de Marcelo con los proyectos que tiene en el exterior”, le comentó el cronista.

Por su parte, la bailarina contestó: “No, traicionado para nada. Fede se fue a hacer LOL a México y alguien se tenía que quedar acá haciendo los programas en América, están con dos proyectos muy lindos y un poco la cabeza de todo eso es el Chato”.

“Por fin no estoy yo en ningún escándalo, pero la verdad a mí me sorprendió, te voy a ser sincera. Yo justo estaba de viaje, estaba en México y me empiezan a caer un montón de mensajes”, dijo la bailarina.

Fuente: Ciudad Magazine