Conocé cuándo jugaría Colón vs Atlético Rafaela por la fecha 18 de la Primera Nacional

Hace unos instantes, trascendió el posible calendario para la decimoctava fecha de la Primera Nacional. A continuación, entérate cuándo jugará Colón frente a Atlético de Rafaela.

Según la información que se difundió, el Sabalero se medirá con la Crema el próximo viernes 31 de mayo en el estadio Brigadier Estanislao López. Aún resta definir el horario del encuentro, que sería a las 19:00hs o a las 21:00hs.

Bernardi volvería a ser titular

Luego del mal desempeño del Rojinegro ante Chaco For Ever el domingo pasado, Iván Delfino analizaría la posibilidad de que Christian Bernardi vuelva a la titularidad. El equipo no tuvo una buena circulación, por lo que la presencia del experimentado volante le brindaría una mayor conducción en el juego.

Vale recordar que el volante fue titular frente a Los Andes por Copa Argentina. Ahora, se meterá en el once por primera vez en el certamen de segunda división del fútbol argentino.