Internaron a Verónica Llinás de urgencia en Uruguay

Verónica Llinás, que está de gira con la obra teatral "Antígona en el baño", debió ser internada de urgencia en un sanatorio de Montevideo, Uruguay por un severo cuadro respiratorio y de fiebre alta.

Qué le pasó a Verónica Llinás

La periodista Ana Laura Román contó en la red: "Último momento, Verónica Llinas internada en Uruguay. Después de un fin de semana de funciones de 'Antigona en el baño', comenzó con fiebre alta y tuvo que ser internada por un cuadro respiratorio. Se suspendieron las funciones por el interior de Uruguay".

Luego, la uruguaya se explayó en el programa El impertinente (NetTV). “Empezó con fiebre ya el domingo. En este momento se encuentra internada en Montevideo sin poder hacer las funciones; tenían seis más previstas de acá al fin de semana que viene, todo en el interior de Uruguay”, indicó.

La periodista contó que “los médicos decidieron dejarla en observación por prevención, pero volaba de fiebre, y además el tema de la tos, que era bastante complicado, así que está internada en Montevideo”.

Por último, Román dijo que se comunicó con Juan Cruz, que es el productor de la obra, y "me dijo que ella está con un cuadro respiratorio. No me pasa el diagnóstico, solamente me dice que está estable”, concluyó.

