La campaña de la Peña Nancy González para ayudar a Eduardo Sánchez

Eduardo Roberto Sánchez está pasando un momento muy delicado de salud. Desde hace varios días, está internado en el Hospital Cullen de la ciudad de Santa Fe y su situación es muy crítica.

De inmediato, mucha gente del mundo del fútbol se ha movilizado para ayudar, en particular la Peña Nancy González. Este miércoles al mediodía, la ex Directiva de Unión contó las acciones de apoyo que realizan a través de la Asociación para aportar a la causa: "Estamos trabajando para conseguir ropa. Nosotros como amigos le queremos dar una mano y colaboramos en la recolección para vender bonos para algún sorteo con los que pueda recolectar algo de dinero".

"Si él no maneja el remis se le hará muy difícil. Al no tener un sueldo fijo no tiene para pagar el alquiler ni lo que necesita para vivir. Tampoco tiene cobertura de obra social. Por eso intentamos ayudar con esta recolección de ropa", comentó.

Luego, indicó que sus hijos "se están haciendo cargo de todo" y le brindan contención. Para aquellos que quieran colaborar dejó en claro que pueden comunicarse con la hija y pedir los datos de la cuenta bancaria para transferir.

"Hay hasta gente de Colón colaborando. El ser humano no debe perder nunca esto de la solidaridad", destacó.