Poletti ratificó que en junio aumenta el colectivo

Sin referirse a números, el intendente Juan Pablo Poletti confirmó que a partir de junio se incrementará el precio del boleto de colectivos en la ciudad de Santa Fe. En ese contexto, reiteró el cuestionamiento al gobierno nacional por el retiro de subsidios al transporte del interior.

La nueva tarifa todavía no está clara y podría actualizarse en los próximos 10 días. La intención es mantener un boleto unificado entre Santa Fe, Rosario y Córdoba, como viene ocurriendo hasta ahora.

“En la mayoría de las ciudades del país los valores rondan entre 700 y 900, valor que vamos a tratar de no pasar", anticipó el mandatario. No obstante, el precio actual se tornó insostenible porque “la ecuación no da”, según manifestó.

Para Poletti, el actual es “el peor escenario” porque “algo que venía hace 25 años de forma regular, de un día para otro se aumentan gastos y disminuyen aportes”.