Fernanda Iglesias sufrió un ataque de pánico en LAM

El lunes 27 de mayo, minutos antes de salir al aire en LAM, Fernanda Iglesias sufrió un ataque de pánico, por el cual tuvo que retirarse del canal y ser asistida por los médicos.

Reponiéndose del delicado episodio, la panelista compartió un video en Instagram en el que contó con detalles lo ocurrido, agradeció la contención de Ángel de Brito y de sus compañeros de trabajo, y puso especial acento en priorizar la salud mental.

FERNANDA IGLESIAS HABLÓ A FONDO

“En ese momento no lo sabía. Pensé que estaba teniendo un infarto. Me empezó a doler el pecho, muchísimo. Sentía como que tenía la pata de un elefante pisándome. El dolor me subió hasta el cuello y hasta la mandíbula. Pensé que me iba a morir. La verdad que sí”.

“Por suerte, mis compañeros de trabajo enseguida me asistieron. Me llevaron a un lugar donde estaba un poco más contenida”.

“Me dieron agua, llamaron a la ambulancia y vinieron los médicos. Los médicos me midieron la presión y el oxígeno, y me dijeron: ‘Estás bien’. Más tarde me hice un electrocardiograma y me dijeron: ‘Estás bien. Tenés que hacer un poco de reposo, pero esto es emocional’”.

“Ahí fue cuando me di cuenta de que había tenido un ataque de pánico, porque realmente el dolor existía y la sensación de muerte también”.

“¿Qué me sucedió? ¿Qué sirvió ese día para calmarme? Que hubiera gente a mi alrededor que quería ayudarme. Nadie estaba nervioso, todos me decían, ya se te va a pasar”.

“Que vengan los médicos también me tranquilizó, y que mi jefe me diga ‘quédate tranquila, no te preocupes por el trabajo’. Que me pueda ir a mi casa, que pueda estar con gente querida. Sirvió mucho llorar un poco. No había llorado casi nada, pero al final sí, lloré un poco. Me liberé”.

“También me ayudó a estar con mi hijo. Y estar en el lugar donde quería. O sea, si te pasa algo parecido, refugiate en el amor, que es lo único que te va a salvar”.

“Obviamente hay que hacerse todos los controles y los chequeos para descartar algo orgánico. Pero el ataque de pánico existe. El dolor es real y tenés que ayudarte con la gente que te quiere”.

“En realidad, siempre hay que estar con la gente que te quiere. No te olvides de esto, que es muy importante. El amor salva, ¡y cuidá tu salud mental!”.

Fuente: Ciudad Magazine