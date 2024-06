La víctima del caso Paye cuestionó al fiscal Gerosa

Una mujer víctima de abuso sexual oriunda de la zona rural de Los Laureles relató la historia del ataque sexual que sufrió por parte de su padrastro y las desventuras con la Justicia santafesina.

“Nací en Reconquista, pero viví en Los Laureles, en una zona rural. Ahí vivía con mi mamá, su marido y mi hermano. La relación era buena al principio”, explicó la víctima.

La joven narró que, para 2014, empezó a sufrir el acoso de la pareja de su madre: “me molestaba tocándome y todas esas cosas. No me gustaba porque me parecía algo muy extraño. A él se lo decía, pero no me daba bolilla. No le importaba nada”

Tras un incesante hostigamiento del que nunca pudo escapar, la víctima contó que una mañana su padrastro la violó en ausencia de su madre que había salido a trabajar. Para asegurar su impunidad, el hombre amenazó a la por entonces menor de edad con matar a su familia: "Yo no le podía contar a mi mamá por miedo a eso sería", indicó

En 2015, luego de un nuevo hecho de abuso sexual, la familia logró hacer la denuncia en la comisaria. Empero, a pesar de la ratificación de la denuncia por parte de la madre de la víctima, no se consiguió ninguna medida judicial en consonancia.

Dos años después, en 2017, llegó la cámara Gesell que constató que historia de la víctima. En sintonía con lo hecho hasta el momento, el fiscal Gerosa no solo que no detiene al violador, sino que imputó a la madre acusada de cómplice.

A pesar de todas la pruebas incriminatorias contra Roque Paye, la fiscalía de Reconquista ofreció un juicio abreviado al abusador que le redujo la pena. “Yo acepté porque él me obligaba a que acepte. Yo ya estaba cansada, quería que se termine, de tanto hablar me hacía mal”, señaló angustiada.

Y finalizó: “Me siento asustada porque tengo miedo que le haga lo mismo que a mí me hizo otras chicas”

Mirá toda la entrevista acá.