Viejo conocido: Inter del Chacho venció a Delfín y será rival de Central en la Sudamericana

Las cosas del destino a veces encuentra historias con sentimientos encontrados. Y no hay duda que uno de los choques de playoff de la Copa Sudamericana tendrá eso y algo más. Es que este sábado se definió el rival de Rosario Central y será nada más ni menos que Internacional de Porto Alegre, equipo que dirige Chacho Coudet.

El primer choque, pautado para el miércoles 17 de julio, se jugará en el Gigante de Arroyito. La revancha será en Brasil una semana después. En el medio de los dos partidos, el Canalla afrontará la reanudación de la LIga Profesional cuando reciba a Sarmiento.

Inter derrotó 1-0 a Delfín de Ecuador y así logró avanzar de ronda en la Sudamericana como uno de los segundos. Le costó bastante al elenco del Chacho, que recién pudo vulnerar al humilde equipo ecuatoriano en el segundo tiempo a través del gol de Lucas Alario.

En caso de que Central logre avanzar de ronda su próximo rival también será brasilero. Es que en los octavos de final espera Fortaleza, quien se quedó con el grupo que compartió con Boca, Nacional de Potosí y Trinidense de Paraguay.

El resto de los cruces de los playoffs serán los siguientes: Barcelona vs. Bragantino; Cerro Porteño vs. Atlético Paranaense; Palestino vs. Cuiabá; Libertad vs. Universida Católica (Ecuador), Independiente del Valle vs. Boca; Liga de Quito vs. Always Ready y Huachipato vs. Racing de Montevideo. Cabe destacar que en octavos de final ya están instalados Fortaleza, Belgrano, Lanús, Racing, Corinthians, Cruzeiro, Independiente de Medellín y Sportivo Ameliano.