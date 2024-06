Salud brindó recomendaciones por el día del cáncer de próstata

El 11 de junio es el día Internacional del Cáncer de Próstata (CaP), fecha que tiene como objetivo concientizar sobre la importancia de prevenirlo y lograr un diagnóstico temprano. La provincia cuenta con datos oficiales que posibilitan establecer estrategias de prevención dirigidas a la población objetivo.

El doctor Alejandro Chinellato, de la Agencia Provincial del Control de Cáncer, explicó en Cadena Oh!: “Hoy es el día de la concientización del cáncer de próstata y la necesidad de la detección temprana de este cáncer. El cáncer de próstata es el cáncer más frecuente en el sexo masculino. Cualquier cáncer, pero principalmente este, si es detectado tempranamente, es totalmente curable. Por eso tenemos que hacernos chequeos”.

“A partir de los 50 años, debemos hacernos chequeos tanto con el médico especialista en la glándula prostática, como son los urólogos. Un médico clínico también puede solicitar un Antígeno Prostático Específico, que como la palabra lo dice, es un antígeno que aparece en la sangre y que especifica la posibilidad o un diagnóstico presuntivo —si sale alto y supera un cierto valor— de que ese paciente puede llegar a tener cáncer de próstata”, indicó el profesional.

“Otra de las cosas importantes es que es un cáncer que a veces no avisa nada, o sea, no da síntomas. En realidad, los síntomas son producto de un agrandamiento de la glándula prostática, y el cáncer de próstata a veces no agranda la próstata, entonces no hay ningún síntoma”.

Y enumeró los posibles síntomas que produce la enfermedad: “Los síntomas que podemos llegar a tener y por los que deberíamos consultar para ver si es un cáncer u otro proceso benigno de la glándula prostática son, por ejemplo, cuando vamos a orinar cada ratito, lo que decimos nosotros poliuria, o una disuria, que significa ardor al orinar. También si tenemos pérdida de sangre y la orina no es tan transparente como corresponde, ese es otro de los síntomas, o dolor a nivel pelviano”.

Datos sobre este cáncer

Si bien no se conocen las causas que originan el cáncer de próstata, es un tumor maligno originado en las células prostáticas. En la Argentina se diagnostican 11.202 nuevos casos por año, lo que representa el 20.4% del total de cánceres diagnosticados. Es el cáncer con mayor diagnóstico en hombres en la Argentina y el segundo más diagnosticado en Europa. Representa la tercera causa de mortalidad por cáncer produciendo el 11,8% de las muertes por cáncer.

Los números en la provincia: según el Registro de Cáncer de Santa Fe (RECASFE) de la Agencia de Control del Cáncer, anualmente se diagnostican 760 nuevos casos y fallecen aproximadamente 350 hombres. Por esta causa, la tasa de incidencia ajustada por edad es de 32,7 x 100.000 varones. Los departamentos con mayor incidencia son: La Capital, Las Colonias, San Justo y Caseros, que superan la media de incidencia de la Provincia.

