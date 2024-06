La felicidad de Francisco Ortega tras su título con Olympiacos: "Llevo pocos meses y la verdad que muy contento"

El pasado 29 de mayo, Olympiacos venció a Fiorentina y se consagró campeón de la Conference League. El elenco griego contó con presencia argentina en cancha, entre ellas la del santafesino Francisco Ortega.

En diálogo con Hugo Isaak, el chico del barrio Santa Rosa de Lima expresó su felicidad por el título histórico: "La verdad que fue una temporada increíble. Llevo pocos meses en Europa y la verdad que estoy muy contento por el logro. Ellos lo viven mucho y estamos todos muy felices por haberles dado el primer título internacional".

Luego, comentó cómo viven el fútbol los hinchas de su equipo: "Son muy fanáticos. Cuando volvíamos de jugar de visitante nos recibían en el aeropuerto un montón de gente. Imagínate cuando salimos campeones".

"En mi club me recibieron bien y la gente es muy fanática, me dieron mucho cariño. Después, con el tema del idioma fue muy difícil, pero me puse una profesora que me ayudó. Algunos compañeros y el técnico hablan español así que me ayuda", agregó acerca de su adaptación a otro país.

Por último, se refirió a su experiencia en la Selección Argentina cuando fue citado en octubre pasado para la doble fecha de Eliminatorias ante Uruguay y Brasil: "La verdad que fue hermoso, la disfruté mucho. Al principio estuve nervioso porque es difícil estar delante de estas bestias.

"Tenerlo a Leo ahí como compañero es otra cosa. Disfruté mi día que estuve ahí. Estaba complicado que tenga una chance contra esos rivales. Pero ya con que tenga una convocatoria me conformo", manifestó.

Escucha la entrevista completa acá