Reconquista: Intervinieron Fiscalía ¿El fin de la rémora y las roscas políticas?

Con el cartel de revolucionarios y vanguardistas, el socialismo santafesino & Asociados planchó y detuvo cuanto cambio estructural propusieron y dispusieron gobiernos peronistas. Las reformas del código procesal penal y su implementación, debatidos en el último período obeidista, fue sin embargo objeto de negociación non santa, al tiempo que alcanzó para que el grueso de comisiones legislativas y mayorías en ambas Cámaras “aprobaran pliegos” a candidatos que no reunían mínimos requisitos. Conformidad legislativa impune que ante la confesa exposición del propio Leandro Busatto – ex legislador/13-04-23 – deja al desnudo los maratónicos ascenso de quienes, ocupando cargos políticos/Colegios de Abogados – calificación de poca monta – concluyeron titularizando dignidades en el poder judicial sin calificación ni cumpliendo con requisitoria exigible por normativas y leyes vigentes.

Pobre de aquella sociedad cuyos jueces y fiscales deben ser juzgados. Lamentable, el nivel de impunidad que lo confiesa.

A poco de 10 años de haberse inaugurado el nuevo sistema judicial Acusatorio en la provincia invencible y, resultada de lo cual, la administración de justicia se resintió al punto de imprimir fallos vergonzosos, instrucciones patéticas y millonariamente onerosas dejando un saldo inadmisible, sin embargo, previsible, en causas culminadas en insulsos abreviados, incomprensibles fallos que incluye llamativas y sospechosas proscripciones de cusas navegando en la impunidad irresoluta. Una justicia cuya funcionalidad está garantizada a fuerza de arbitrariedad, venta de influencia y hoy, por adefésicos e inocultables escándalos.

La resolución que abre fuertes debates e impostergables resignaciones en el orden institucional es interpelada tras una resolución firmada por la jefa de Fiscales de la provincia, Dra. María Cecilia Vranicich – resolución número 170/2024 – que, bajo un eufemismo decoroso, llama SUPERVISION, a lo que en términos reales no es otra cosa que una solapada intervención.

En promedio se vaticina la revisión, puesta bajo la lupa, más de 1400 causas que conforme a ser objeto de sospechas de ilegales irregularidades abren en un lapso temporal de 90 días, según lo establecido en la resolución de Fiscalía General un dictamen esclarecedor y justiciero. Tres denuncias de las cuales, las dos últimas, están siendo revisadas por Auditoría General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación y la Comisión de Acuerdos de la legislatura provincial. El resto de la “podredumbre” que cubre la alfombra Persa de palaciegas jactancias, tras lo resuelto por Vranicich, deberá barrer a los cánones y vestigios de rémoras que aun registra la aristocrática institución.

Resolución firmada por jefa Fiscalía General en fecha 14-06-24:

La Fiscal General del MPA resolvió iniciar un proceso de supervisión de las investigaciones sobre delitos sexuales que tramitan en la Fiscalía Regional 4 María Cecilia Vranicich lo dispuso a través de la resolución 170/2024 firmada hoy. La tarea estará a cargo de la fiscal Alejandra del Río Ayala, quien integra la Unidad Fiscal Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual de la Fiscalía Regional 1. La tarea se realizará durante 90 días.

La tarea fue asignada a la fiscal Alejandra Del Río Ayala, quien integra la Unidad Fiscal Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual (GEFAS) de la Fiscalía Regional 1. Durante 90 días, deberá “abordar cada una de las investigaciones sobre casos de delitos contra la integridad sexual con perspectiva de género y perspectiva de víctimas (ley 14.181) y una proyección sobre la resolución de los mismos”.

Según establece la resolución, “Del Río Ayala deberá estudiar los legajos de investigación fiscal relacionados a la temática y efectuar una proyección de resolución sobre cada investigación y, en su caso, solicitar instrucciones particulares a la Fiscal General”.

También se indica que la fiscal contará con el apoyo de la Fiscalía General, a través de la Secretaría de Política Criminal y Derechos Humanos, la Secretaría General y la Administración General.

Tal como indica la resolución, el inicio del proceso de supervisión fue dispuesto por Vranicich, más allá de las tareas de monitoreo que “la Auditoría General de Gestión se encuentra realizando desde su incumbencia legal”.

Lineamiento De Persecución Penal Priorizado

De acuerdo con la resolución, Vranicich dispuso el inicio del proceso de supervisión en función de que “es de público conocimiento que en la Fiscalía Regional de la Cuarta Circunscripción Judicial se han puesto en crisis desempeños y procesos de trabajo fiscales en relación a investigaciones de delitos contra la integridad sexual”.

En tal sentido, la resolución recuerda que “uno de los lineamientos de persecución penal priorizados por la Fiscalía General es el de los delitos relacionados a la situación de las víctimas: femicidios, violencias de género y sexuales, delitos que afecten a niños, niñas y adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad y delitos cometidos en contexto de violencia intrafamiliar”.