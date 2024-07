Scaloni se refirió a la suspensión: "Fue extraño y esperemos que no vuelva a pasar"

"A todos les gusta estar, especialmente cuando uno es el entrenador. La situación es extraña, intentaremos que no vuelva a suceder. No me pasó solo a mí. Necesito estar cerca de mis jugadores, a pesar de que el cuerpo técnico lo hizo maravillosamente bien", declaró Scaloni, quien estuvo acompañado por Alexis Mac Allister, tras la satisfactoria actuación de Walter Samuel y Pablo Aimar al mando del grupo.

La Conmebol había multado al oriundo de Pujato con un partido -y un castigo de 15 mil dólares a la AFA- como consecuencia de que los jugadores hayan ingresado tarde al campo de juego en el partido contra Chile. El hecho de haber retrasado la reanudación del juego de manera reincidente, ya que también sucedió con Canadá, llevó a que el organismo tome esta contundente medida.