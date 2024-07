El caso Loan me tiene muuuuy cansado

Hace años, muchos, un excepcional periodista gráfico estaba en Policiales de Clarín y tuvo un "simulacro de brote"; después de varios días de escribir y escribir sobre el caso de una joven desaparecida (Norma Mirta Penjerek) se subió al escritorio y maldiciendo sostuvo... " basta, basta, confieso, digan que fui yo, así volvemos a escribir de otras cosas..."

Ya en aquellos años (la anécdota es de 1962) cuando un tema daba y daba números positivos en la venta argumentos para eso, para vender, se seguía y se seguía. Natalio Botana (Diario Crítica) había hecho escuela. Los números de ejemplares vendidos eran una encuesta inapelable.

El primer y mas serio argumento es ese: da rédito en las mediciones. Debajo la re pregunta: ¿da mas réditos que las cuestiones económicas, que las peleas de palacio en el Reino de Milei y su coaching ontológico y acompañante terapéutico, esto es, su hermana Karina...? Parecería que si.

En el abanico de TN a La Nación+ horas y horas y el descubrimiento que teníamos tantos especialistas en cuestiones criminales, desde "perfiladores" hasta analistas de la gestualidad. Algunas cuestiones rozando el desmadre. Periodistas de paneles y súper paneles especiales. Ya 20 días de un caso que, como aquel de la pobre piba desaparecida, roza el cuento y la fantasía y se escapa de las pruebas reales, encaramadas en aquello que introdujese Juan Vucetich y sólo se perfeccionase. Supongo que aumentó la venta de Luminol, al que conozco debido a las series yankis CSI (Crime Scene Investigation) y tengo la certeza que Willian Petersen o David Caruso resolverían esto de manera eficaz, en no mas de dos capítulos, reportando con su moraleja a Dick Tracy ("El crimen no paga")

Emociona entender que la vida es una cinta de Moebius y personajes tan particulares, como el hijo de Mauricio Bialovsky (Mauro Viale) terminan volviendo a las deducciones sobre crímenes y/o jarrones pecaminosos donde, oh... sorpresa... también tenía un protagónico un jovencísimo Cúneo Libarona. "Special guest" para Fernando Burlando. Sólo falta que desde Sicilia llegue Montalbano. Ya hay refriegas entre policías provinciales, poco útiles, o sea: inútiles y fuerzas federales arrogantes, o sea: trabajan según se les ruegue porque son demasiado importantes para hacerlo porque es su tarea pero no es su tarea (¿?). En fin... entre inútiles y arrogantes el asunto se pierde pero... ¿a quien le importa?....

Por detrás, esto que es una escena, como dijese Silvio Rodríguez... "con mejores resplandores que lucecitas montadas para escena" obliga a insistir sobre el olvido, la desmemoria, la maldad, la terquedad, cuando no la declarada complicidad. Todo en un momento se apagará y allá quedara el color tierra y la mugre como el verdadero actor del drama. El eje es ese paisaje y esa escenografía.

Quisiera usar las mayúsculas: ¿ES QUE NO LO VEN? La escenografía, el paisaje, los sitios donde se filma esta saga de "Loan Peña y la Argentina en estado de desgracia" remiten al primitivo país, al feudalismo, a la miseria, a los seres desdentados y desharrapados puestos en primer plano por cronistas que necesitan cumplir horas y primicias programadas. Cuando se asiente la polvareda esas ranchadas, que ni siquiera ranchos, esas calles de tierra despareja, esas cunetas embarradas, ese territorio del Gauchito Gil y los promeseros, seguirá tan promiscuo y olvidado cuando nosotros, los amables del living y el café, pasamos de los súper avisos de los jugadores de fútbol recomendando comida chatarra a esta conmovedora historia de un ser de luz que chau, se fue y nos motiva el alma tranquila, la curiosidad, lo mas escondido del morbo, pero hasta un cierto punto. Pero che, ya cansan.

Lo violaron, lo despellejaron, lo vendieron trozado, lo entregaron por 5.000 pesos para un revendedor por 5.000 dólares, lo chocaron con el "guardabarro" delantero derecho, se lo comió El Pombero, los pequeños "Aguará Guasú", se hundió en un bañado, fue carnada de yacarés, no existió... Loan, Múltiple Choice del mes de junio, en julio los ganadores....

Vamos a los bifes. El pibe salvó la facturación de los programas y la cantidad de enviados especiales que, obvio, gastaron agua mineral, camas frescas, duchas y una compensación luego de agotadoras horas aguantando a los miserables personajes que allí se quedan, sin saber que son carne de "prime time", partículas de una lucha por la gobernación, espacios que alguien ocupa para que no aparezcan ni la inflación ni la emisión, ni este muchacho que, se insiste, recién ahora renovó el "estock" de insultos y puede volver a lo suyo: el eje del relato. Ni cuenta se han dado que Loan pudo mas que Milei o mejor, que el León no se animó a pelear a un pibe desaparecido. Quisiera cambiar el título. Loan y El León me tienen muuuuuy cansado. Mucho hastío, excesivo fastidio solo superado (en cansancio) por Franchella vendiendo Disney. Estoy por convertirme en adicto de History Chanel y el Misterio de El Calendario Maya. Al menos sé el final.