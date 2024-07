Drake apostó contra la Selección Argentina: ¿cuánto dinero perdió?

El rapero canadiense Drake perdió 300 mil dólares después de apostar que Canadá eliminaría a Argentina en la semifinal de la Copa América 2024. La Selección liderada por Lionel Messi derrotó el martes 2-0 a los Canucks.

¿Cuánta plata perdió Drake tras apostar contra Argentina?

Con 300.000 dólares, el rapero nacido en Toronto apostó que Canadá le ganaría a la Argentina y se metería en la final de la Copa América. De esta manera, Drake ganaría la impactante cifra de 2.880.000 dólares.

Con una captura mostrando su apuesta, escribió: "This could get Messi (en un juego de palabras: 'Esto se puede poner feo')'". Para su mala suerte, y felicidad de los argentinos, Argentina derrotó a Canadá. Esto se tradujo en una lluvia de memes burlándose del cantante.

Fuente: Ciudad Magazine