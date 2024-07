Mauro Icardi, desolado luego de que Wanda Nara confirmara la separación

Luego de convertirse en el centro de todas las especulaciones y debates después de que Wanda Nara anunciara su separación a través de un posteo que compartió en las redes, Mauro Icardi publicó varios posteos de su entrenamiento.

Pese a que las redes y distintos medios ahondó en lo que sería el fin de este matrimonio, de cuyo amor nacieron Francesca e Isabella, Icardi dej{o en claro que su energía está puesta en su trabajo.

Así quedó reflejado en la serie de fotografías que plasmó en su muro donde se lo ve muy concentrado mientras hace los ejercicios de rutina que le indican en el Galatasaray, el equipo en el que se desempeña en Turquía.

CÓMO REACCIONÓ MAURO ICARDI CUANDO WANDA NARA LE PIDIÓ EL DIVORCIO

A poco de que Wanda Nara decidiera romper el silencio y dar algunos detalles sobre su separación de Mauro Icardi (con quien tiene a sus pequeñasFrancesca e Isabella), Cora Debarbieri dio a conocer cómo habría reaccionado el futbolista ante el pedido de divorcio.

“Me llega la información de que Mauro está totalmente desamparado y encaprichado. No acepta la separación que plantea Wanda”, comenzó contando la panelista de A la tarde. Y agregó: “Los llamados de Mauro hacia Wanda son constantes, insistentes... hay una suerte de querer reconquistar a Wanda, tenerla nuevamente con él”.

En cuanto al estado anímico de Icardi por estas horas, Cora remarcó: “Mauro está enceguecido. No entiende la palabra de Wanda cuando le dice ‘hasta acá llegamos, este amor se terminó. Lo dimos todo, lo intentamos mil veces’. Él no lo quiere entender, no quiere escucharla”, añadió.

Por otro lado, la periodista deslizó cómo se encontraría Wanda con este intento de Mauro de reconquistarla: “En varias oportunidades, ella deja el teléfono alejado porque ya le parece muy insistente en la manera en cómo se está expresando”.

“Lo que siente Wanda es que ella tomó una decisión y necesita que respeten la decisión que tomó porque en el medio hay una familia. La decisión ya la tomó, y no se mueve ni un poco de ahí”, cerró, sin vueltas.

Fuente: Ciudad Magazine