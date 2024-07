"Disney on ice", el clásico de las vacaciones

Como cada año, Disney on ice es una apuesta segura a la diversión, la calidad y la espectacularidad, con profesionalismo en todas las áreas, desde el despliegue escenográfico a la parafernalia visual, comenzando por los eximios patinadores provenientes de todos los rincones del mundo. Es una invitación lúdica a descifrar qué fragmento de qué película recrearán, mientras los anfitriones de siempre, Mickey y Minnie Mouse llevan el hilo conductor del show y como personajes secundarios Donald y a Goofy. Una vez más, la compañía llegó al Movistar Arena dejando atrás tantos años de Luna Park, y la platea aplaudió a Moana y Maui en el barco sobre ese enorme océano recreado en la pista de hielo. Acaso el protagonismo de “Moana” responda al próximo estreno de la factoría Disney en cines, “Moana 2”, a fin de año. Pasaron Miguel de “Coco” con la recreación de la Tierra de los Muertos, ese limbo colorido que en la película intenta quitarle solemnidad o tristeza a la muerte y la coloca como algo más en el ciclo de la vida. “Frozen” también fue protagonista, con Elsa, Anna y Olaf, quienes no faltan en el hielo de Disney desde que batieron todos los récords de taquilla en cine y pasaron a ser favoritos y elegidos por los chicos. Fueron tres personajes por bloque, privilegiando las secuencias largas antes que la superposición de películas, con los esperados y queridos clásicos como “La Bella y la Bestia”, “La Cenicienta”, Rapunzel y Flynn Rider de “Enredados” o “Pocahontas”. Pero para muchos faltaron personajes, aunque no puede abarcarse todo desde luego. Años atrás estuvo “Cars”, “Toy Story”, “Los increíbles”, “Aladdín”, “Nemo”, pero los criterios de selección obedecen a insondables razones, desde películas por lanzar a estudios de preferencias en los diferentes nichos de público y unificado para la región, ya que el mismo espectáculo gira por Latinoamérica. Los espectadores se convierten en un show aparte, muchos caracterizados con sus personajes favoritos, desde “Toy Story” a las princesas de Disney, o bien las orejas de peluche o metalizadas, lo que convierte a “Disney on ice” en una salida elegida para el receso escolar.Fuente: Ambito