La segunda ola, a la vuelta de la esquina

Los casos diarios aumentaron durante el último mes en varias regiones del país. En la ciudad de Buenos Aires, se dispararon un 48 por ciento en sólo 19 días. La situación se produce en el contexto en que se han detectado casos con las nuevas variantes en diferentes provincias. Además, la cantidad de las dosis de vacunas compradas no permitió completar la inmunización a la población de mayor riesgo.

"Es un hecho que la segunda ola va a llegar y esto va a ser durante el mes de mayo probablemente. La segunda ola es un aumento muy importante de la cantidad de casos. Para eso hay que buscarlos, detectarlos y una vez que eso sucede hacer el aislamiento correspondiente", dijo de forma contundente el médico Carlos Kambourian, en el programa "Todo al mediodía" que conduce Hugo Isaak por Cadena OH!

El aumento de los contagios está relacionado con la naturalidad del desarrollo de este tipo de infección y segundo, con que hay cepas doble o triple de contagiosas que la conocida a principios de 2020. "Eso hace que la diseminación viral sea mucho mas importante, acompañado con la falta de un programa de vacunación efectiva", enfatizó el pediatra.

"Lo que vamos a ver en mayo es, sin lugar a dudas, 20 mil o 30 mil casos por día. La falta de testeos es por una decisión que se tomó desde las autoridades. La razón debe ser el desconocimiento de estrategias sanitarias en el manejo de una pandemia", subrayó.

Asimismo, reveló que los aviones de Aerolíneas que salen de Argentina no saben cuántas vacunas van a cargar en Moscú. "Es imposible programar un traslado si uno no sabe lo que va a buscar. Esto es lo que sucede en Argentina. Hasta el momento recibimos el 7 por ciento de las dosis que compramos", detalló.

En relación a su exposición en los medios y distintos anticipos que dio, Kambourian afirmó: "Estoy tranquilo que lo que dije paso a paso se fue cumpliendo y probablemente se siga cumpliendo. La gente me agradece que yo diga la verdad. El que no quiera decir la verdad, o la realidad, correrá con las consecuencias posteriores. Duermo con mi consciencia tranquila, de no generar miedo".

