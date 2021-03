Eduardo Domínguez contó la clave que tuvo Colón para ganarle a Platense

Domínguez explicó qué buscó con los ingresos de Morelo y Periotti. El Barba aseguró que con Wilson busqué las profundidades. El es muy inteligente, sabe moverse muy bien en el frente de ataque y sabe cómo generar las situaciones”. "A Santiago (por Pierotti) le pedimos lo que haga lo de siempre y él entró en muy buen ritmo".

"Nos estaban provocando mucho por nuestro sector derecho, se nos fue difícil controlarlos, todo el primer tiempo y principio del segundo hasta que nos acomodamos y también nos estaban dando la salida por ahí y nos estaba costando generar juego por el lado de Facundo (Farías), pero no es la responsabilidad de ellos, somos un equipo y lo teníamos que resolver como tal, teníamos las opciones en el banco como para poder modificar, más allá de las imprecisiones, encontramos el ritmo, que propuso Platense, lo pudimos encontrar a través de la desventaja, nos dimos cuenta, que nos podemos exigir más y creo que así fue, encontramos los huecos por el centro, los pasajes más profundos de los laterales, las combinaciones por dentro para generar rompimientos, tanto por fuera como por dentro, quedamos en desventaja, pero se vio lo que pretendimos y lo que somos como equipo", expresó.

"A Wilson le pedí que busque la profundidad, es muy inteligente, el sabe moverse muy bien en el frente de ataque, sabe como ampliar la defensa como para picar al espacio y generar las situaciones".

"Santiago entro muy bien, se acopló muy rápido al juego, Estábamos desacoplados y lentos en ese primer tiempo, cuando queríamos generar superioridad numérica por dentro y sobre todo la individualidad no se nos estaba dando, a partir de que Facundo metió un tiro en el palo, le dio valentía y coraje, ese espíritu y coraje que necesitábamos de el y Santi Pierotti entró en partido, lo hizo muy bien y así lo mostró".

"La Clave estuvo en tener paciencia y no desesperarse en ningún momento, el primer tiempo fue muy malo, el inicio del segundo no fue el mejor, tuvimos momentos de desacople, pero no nos volvimos locos, sabemos que tenemos recambio, juego, espíritu y valentía para buscar el resultado, entonces sabiendo que no nos teníamos que desesperar y que Platense nos iba a plantear un partido más atrás de lo normal, teníamos que tener esa paciencia para circular la pelota y encontrar el pase y el espacio y a partir de ahí poder construir, cosa que hicieron de gran manera".

"El Pulga esta bien, hablamos ayer, pero sabíamos lo disputado que es este partido y lo que viene a partir de acá para adelante, que es el sprint final del torneo, era arriesgarlo un partido, pero preferimos no pasar sobresaltos y que se recupere realmente bien y que este a disposición cuando este al 100%, para jugar cualquier clase de partidos es necesario estar al 100% porque sino no nos alcanza y hoy dieron prueba de ello, Cuando estamos a este nivel somos un equipo muy difícil", añadió en conferencia de prensa donde estuvo presente Sin Mordaza.

"Además dijo que "tenemos que ir partido a partido, dando pasos seguros y creo que el equipo lo esta mostrando, después el tiempo determinará para que estamos, estamos a mitad de un torneo corto, no nos tenemos que desenfocar, tenemos que disfrutar este triunfo y preparar el partido que viene, obviamente uno siempre sueña con lo mejor, pero tenemos que tener los pies sobre la tierra, que queda mucho camino por delante".

"Wilson Morelo estuvo trabajando mucho y muy duro, lo teníamos para el partido pasado, pero era apresurarlo, necesita tiempo, solo jugo 30 minutos, y necesitamos que complete 90, ahí esta el desafío, sabemos lo que nos puede aportar, bienvenido que la vuelta sea de esta forma", dijo.

Y finalizó expresando que "siempre es bueno tener alternativas, esperamos esta semana completar el plantel para seguir creciendo como equipo".

Con info de Radio Gol