Colón le ganó a Platense y quedó más líder que nunca de la Zona "A"

El Sabalero arrancó perdiendo 1-0, pero gracias a los tantos de Pierotti, Morelo y Delgado, terminó ganando 3-1 y le sacó ocho puntos de ventaja a sus perseguidores en la Zona A.

Colón derrotó 3-1 a Platense en Vicente López, por la fecha 7 de la Zona A de la Copa Liga Profesional, y se cortó en la punta de la tabla de posiciones. El Sabalero arrancó perdiendo por un golazo de Facundo Curuchet, pero logró revertir el resultado gracias a los tantos de Santiago Pierotti, Wilson Morelo, quienes ingresaron en el complemento, y Rafael Delgado.

Síntesis del partido

Platense: Jorge De Olivera; Brian Lluy, Nahuel Iribarren, Luciano Recalde y Juan Infante; Tiago Palacios, Roberto Bochi, Mauro Bogado y Nicolá Bertolo; Nadir Zeinnedinn y Facundo Curuchet. DT: Juan Manuel Llop.

Colón: Leonardo Burián; Facundo Garcés, Paolo Goltz y Rafael Delgado; Eric Meza, Rodrigo Aliendro, Federico Lértora, Santiago Pierotti, Christian Bernardi y Gonzalo Piovi; Facundo Farías y Nicolás Leguizamón. DT: Eduardo Domínguez.

Goles: ST 2' Facundo Curuchet (P), 18' Santiago Pierotti (C), 23' Wilson Morelo, de penal (C) y 46' Rafael Delgado (C).

Cancha: Ciudad de Vicente López.

Árbitro: Mauro Vigliano.