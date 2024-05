Victoria Vannucci reveló que sus hijos no saben que es famosa

Victoria Vannucci reveló en diálogo con Socios del Espectáculo que sus hijos no saben que es famosa: “Ellos no saben, saben que fui tenista profesional y que después me hice chef con mi restaurante”.

“El otro día mi hija agarró mi celular para ver unos reels y me dijo ‘mamá, mirá la cantidad de seguidores que tenés’”, contó y Paula Varela le preguntó: “¿Vos no les quisiste contar que fuiste actriz?”.

“No le doy la importancia a eso, no es que para mí hoy en día la fama es importante, pero sí el mensaje, ‘mamá tiene muchos seguidores porque está tratando de dar un buen mensaje’”, respondió.

VICTORIA VANNUCCI REVELÓ POR QUÉ NO LLEVA AL COLEGIO A SUS HIJOS

Victoria Vanucci reveló en el programa matutino de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich por qué no lleva al colegio a sus hijos con Matías Garfunkel.

“¿Por qué decidiste no llevarlos al colegio?”, le preguntó Paula Varela y ella contestó: “En Estado Unidos hay mucho bullying y violencia infantil”.

“Una vez quedé flasheada cuando me dijeron en el colegio que había que tener mochilas antibalas y que tenían que darles un entrenamiento a ellos y a los padres”, dijo la artista.

Fuente: Ciudad magazine