Julio César Falcioni apuntó contra el "Bocha" Batista

E, Julio César Falcioni, se quejó tras la igualdad frente a Boca Juniors por la Liga Profesional, porque no pudo contar con el volante Lucas González, citado al seleccionado sub-23 de gira por Japón, "y el técnico, (Fernando), el 'Bocha' Batista nunca llamó para avisar que lo convocaba".

"A los entrenadores de otros equipos Batista los llamó para decirles que les convocaba jugadores y la mayoría se los negó, pero a mi no me preguntó nada. Por ejemplo Nicolás Capaldo jugó para Boca y nosotros no pudimos contar con 'Saltita' González. Es una injusticia. Acá la ley debe ser pareja, o los ceden todos o los niegan todos", cuestionó.

Posteriormente, y ya sobre el empate 1-1 ante los boquenses, destacó que pese a quedar conforme con "el buen rendimiento del equipo" ,dijo que le preocupa los goles que le hacen "por arriba y de pelota parada", como esta noche le empató Boca 1-1.

"Estoy conforme con el rendimiento del equipo, pero me preocupan los 4 goles que nos han hecho con centro por arriba, de cabeza, tres de ellos fueron de pelota parada, a veces por desconcentración o por virtudes del adversario", dijo en la conferencia virtual ofrecida a los medios tras el partido en Avellaneda.

"Tuvimos que hacer cinco cambios en el equipo por distintos motivos, a los cuáles el plantel supo acomodarse rápido y se hizo un buen partido", añadió el entrenador.

Por eso detalló los mismos y las circunstancias que lo llevaron a determinación.

"Ayrton Costa debió ingresar por la salida de Alan Franco, transferido; eso nos llevó también a cambiar de posición a Juan Insaurralde, para que quedara como último en la defensa", explicó.

Los otros se debieron a la molestia muscular que a última hora sufrió Lucas Rodríguez, por el que entró Gastón Togni; Nicolás Mesinitti entró por Silvio Romero, afectado de Covid-19 y el mencionado Lucas González, que se fue la selección Sub 23, entrando Domingo Blanco, "en un plantel corto son muchos cambios", adujo.

Además, reconoció que pese a lo conforme del rendimiento del equipo "siempre hay aspectos a mejorar, como tener mayor posesión de la pelota y definir mejor todo lo que se genera", apuntó Falcioni.