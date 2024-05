El grave accidente de una "ex Rebelde Way" y su familia en Abu Dabi

La actriz argentina Inés Palombo, que hace poco inició un viaje por el mundo con su marido e hijo, sufrió un grave accidente en Abu Dabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos.

Según relató en su cuenta de Instagram, el automóvil en el que se trasladaban fue chocado por otro auto que iba a casi 100 kilómetros por hora.

Inés estaba acompañada por su marido, Nicolás Ugarte, y Felipe, el hijo de ambos de apenas dos años.

CÓMO FUE EL GRAVE ACCIDENTE

Este es el texto que la actriz compartió en Instagram, junto a un video en donde se la ve a ella y a su familia en un hospital. En las imágenes, además, se observa cómo volcó el auto en el que viajaban al ser embestidos por detrás.

“ÍBAMOS A CONOCER ABU DHABI Y TERMINAMOS DURMIENDO EN UN HOSPITAL. Al poquito tiempo de subir a la autopista, un tipo nos chocó de atrás a casi 100km/h.

Grité y por instinto me tiré a proteger a Feli (justo estaba atrás sentada con él y con cinturón gracias a dios), y desde ahí no me acuerdo de nada porque me desmayé.

Así quedó el auto que chocó al que viajaban Inés Palombo, su marido y el hijo de ambos. (Captura Intagram)

Me enteré después que ambos autos perdieron el control, nosotros dimos un trompo y el otro auto volcó.

Policías, ambulancias y lo que ven; fractura de costillas, 24hs Internada y varios dolores que me acompañarán algunas semanas.

Agradezco a la vida que solo fue eso, lesiones que duelen pero se curan.

Días atrás, Inés Palombo anunciaba el viaje familiar por el mundo con este video.

Nos perdemos de conocer varias cosas que nos interesaban mucho, pero nos quedamos con que estamos relativamente bien️ y todavía nos queda mucho por conocer.

Gracias a este equipo que me acompañó con mucho amor (ahora ya estoy mejor, con dolor pero podemos seguir nuestro viaje, más tranquilo pero disfrutando y agradeciendo siempre).

Todo el amor y buena onda que manden llega, al igual que se agradece que nos acompañen en esta aventura tan importante para nosotros.

Y estas cosas son las que te hacen dar cuenta de lo importante que es tener asistencia al viajero @assist365ok nos está acompañando muy bien”.

Fuente: Ciudad Magazine