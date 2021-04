Advirtieron que los cambios en la ley de monotributo profundizarán la informalidad

Los cambios previstos en el sistema de monotributos para este año, ya comenzaron a generar preocupación y medidas para retrotraerlos. Entre sus principales cambios, el proyecto actualiza los topes de cada categoría —todavía se mantienen vigentes los del año pasado— y crea un “puente” para aliviar el paso al régimen general a los contribuyentes que hayan excedido del límite de facturación.

Diversos sectores se manifestaron en contra por la complejización que implica y porque consideran ilógico que los parámetros del Monotributo queden atados a lo que pase con el índice jubilatorio, ya que no es representativo de la situación de los pequeños contribuyentes.

Situación local

Al respecto se manifestó Luis Pagnoni, presidente Centro Comercial Venado Tuerto. "Es un tema que cargamos, hicimos punta porque sabíamos que en esta no íbamos a trabajar solos, estábamos trabajando con otras entidades y el apoyo de CAME. No es poca cosa tener este apoyo porque el reclamo tiene mayor consideración", comentó

"Habíamos hecho un contacto con nuestra senadora, María de los Ángeles Sacnun. Con mucha amabilidad tomó todo este tema, trató de llevar los considerando que le habíamos manifestado. Lamentablemente eso no alcanzó como para que en Diputados se tomara consciencia. Se votó favorablemente los cambios con la abstención solamente de tres legisladores y los demás todos votaron de forma positiva", explicó.

"El pequeño y el mediano comerciantes no tiene espalda para soportar ser responsable inscripto"

En este sentido, el entrevistado destacó que vienen trabajando para dar a conocer los problemas que puede generar que se aprueben esas modificaciones a la ley. "Que ya hayan establecido aumento en las cuotas que se pagan y la no actualización de los montos facturados, deja a muchas personas fuera del sistema. El pequeño y el mediano comerciantes no tiene espalda para soportar ser responsable inscripto. Este tipo de medidas empuja a la informalidad. El Estado es el primero que va a perder", enfatizó.

"Esto es un problema político, estamos muy preocupados, hay un clima feo en los comerciantes", dijo a su vez.

Por último, respecto a la pandemia, expresó que la postura del Centro Comercial y de las entidades es respetar los cambios que puedan darse, como en el tema de los horarios, pero no acuerdan en que se cierren las actividades.

