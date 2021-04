Transportistas de turismo exigieron menos restricciones y que los dejen trabajar

El bloqueo de las terminales en la principales ciudades del país generó muchas complicaciones a comienzo de la semana. En Santa Fe también se replicó la medida, que fue llevada adelante por Transportistas Autoconvocados, organización que nuclea alrededor de 250 empresas.

Si bien en la mayoría de los distritos de Argentina se levantaron los cortes, el reclamo continúa. En diálogo con SIN MORDAZA Tv, Leandro Zamora y Leandro Chiapello de Santa Fe, destacaron que "nunca habíamos llegado a esta instancia porque no somos partidarios de hacer esto, pero cuando se te cierran todos los caminos y no hay salida, se hace necesario".

Los entrevistados fueron claros: "Queremos que nos dejen trabajar". Enfatizaron la unidad de acción de las distintas cámaras que nuclean al transporte en el país y señalaron "si un colega que hace línea tiene permitido trabajar, que es un laburo similar al nuestro, porque no nosotros".

Crisis económica

La situación es muy compleja ya que hace un año que no están realizando su actividad. Remarcaron que no cuentan con ningún tipo de ayuda del Estado y que todo fue a pérdida porque no pudieron amortizar nada. "No somos partidarios de hacer lo que hicimos, somos conscientes que afectamos otros sectores, a taxistas, a gomeros, a comerciantes, a muchos más y pedimos disculpas", aclararon en el programa que conducen Carlos Delicia y Darío Gómez.

Los bloqueos continúan en provincias como Córdoba, Mendoza, Salta y Jujuy. En Santa Fe se definió levantar el corte a partir de una reunión que mantuvieron con las autoridades de la cartera de transporte de la provincia. "Nos dijeron que van a hacer todo lo posible para ayudarnos. Nosotros queremos remarcar la necesidad de la ley de emergencia que es provincial, no entró en vigencia nunca y fue promulgada el año pasado"