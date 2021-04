El "Roque Otrino" será la sede para el clásico Colón-Unión

La Liga Argentina definió lo que se avecina dentro de su calendario de competición y por estas horas se dieron dos confirmaciones sobre modificaciones importantes respecto a ciudades y fechas de disputa. Hablamos de dos de las cuatro sedes, una correspondiente a la Conferencia Norte y otra respecto a la Conferencia Sur.

Por el Norte, se informó que la burbuja que en un principio iba a disputarse en Villa María cambia de sede y se disputará en Rosario y un partido será en Santa Fe. Allí participarán Echagüe de Paraná, San Isidro, Unión, Deportivo Norte, Barrio Parque, Colón y el anfitrión Sportivo América. Se jugará del 28 de abril al 4 de mayo inclusive.

En esta etapa se llevará a cabo el clásico de básquet entre Colón y Unión. El Derby en la Liga Argentina confirmaron a Sin Mordaza que se jugará en el gimnasio Roque Otrino. "Se pasó para la cancha de Colón", afirmaron desde la dirigencia.

Hasta el momento, el partido entre Sabaleros y Tatengues no tiene día ni hora confirmado por la Liga Argentina de Básquet. "Solo está definido que va en el estadio del Sabalero", contaron.