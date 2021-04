Cuál es la capacidad de oxígeno con la que cuentan las instituciones de la ciudad

La segunda ola está impactando de lleno en el país y la provincia. Desde la Asociación Sanatorios, Clínicas y Sociedades de Asistencia Médica de la ciudad capital (Sanycli) manifestaron su gran preocupación por la incesante demanda en ocupación de camas críticas en efectores privados. "El sistema está muy al límite", manifestaron.

"No tenemos capacidad de acopio de oxígeno. Las instituciones cuentan con uno o dos tanques de oxígeno que es nuestro depósito. Esa reserva normalmente dura una semana o 10 días y tenemos un régimen de reposición de las empresas que nos dan el servicio que hasta ahora no se ha visto afectado", detalló Carlos Abraham, presidente de la Asociación Sanatorios, Clínicas y Sociedades de Asistencia Médica de la ciudad capital, en el programa "Todo al mediodía" que conduce Hugo Isaak por Cadena OH!

A su vez, Abraham advirtió que están con ocupación plena, sobre todo de las Unidades de Cuidados Intensivos. "No estamos saturados pero todo el tiempo tratando de gestionar una cama para poder acomodar a todos los pacientes", sostuvo.

"Debemos estar preocupados, porque si siguen aumentando los casos vamos a entrar en un estado que no vamos a tener capacidad de recepción. Lamentablemente tiende a aumentar porque no hemos podido o no hemos sido capaces como sociedad de tomar las medidas de prevención", alertó.

El presidente de la Asociación dijo que "es una sociedad que ha decidido no cumplir las normas, y con cierto grado de inconsciencia al no entender, no creer o no saber que esto que nos está sucediendo y a los que se enfermen gravemente no los vamos a poder asistir como deberíamos".

En consonancia, el entrevistado de Cadena OH! cuestionó: "Se ha demostrado que somos una sociedad básicamente individualista con cierto egoísmo y bastante arrogancia. No hago con esto ningún juicio de valor sobre la sociedad y alguna persona en particular".

"Estamos trabajando coordinadamente y muy bien con el Ministerio de Salud, unificando la capacidad instalada. Hablaba con la ministra -Sonia Martorano- y estamos muy ajustados. El sistema está muy al límite", finalizó.

