¿Qué dijo Ricardo Carloni sobre el clásico Central-Newell's?

Acuatro días de un nuevo Central-Newell's, el Gobierno de la provincia de Santa Fe pidió que se dispute a las 21 y no a las 18.40 como estaba previsto para controlar la aglomeración de hinchas en caso de que haya un ganador. Además, exigió que se pueda ver por TV abierta, así todos los fanáticos no salen de sus casas, y hasta hubo amenazas de suspensión o mudanza a otra provincia en caso de que no se cumplan estos pedidos. Al respecto se explayó Ricardo Carloni, vicepresidente del Canalla.

“Hoy hubo una reunión de seguridad en Casa de Gobierno en cuanto al clásico. Nosotros somos locales y tenemos que trabajar fuerte en el operativo. El tema pasaba fundamentalmente por el horario. Nosotros sí podemos jugar de noche, no como pasa en CABA, pero el problema principal radica en el horario del partido y en la posibilidad de que tenga una apertura en la TV, que no sea codificado sino abierto”, inició el dirigente en Sportia.

En cuanto a la televisión para todos, Carloni sostuvo que “las cadenas tienen sus derechos y esto lo veo muy complejo. Es una realidad”. Asimismo, en relación a un posible cambio de horario, soltó: “Estamos tratando de buscarle una solución. Central juega en el horario que le pidan. No tenemos ningún tipo de inconvenientes. Lo que no deseamos es perder la localía”.

El principal dolor de cabeza para los de Arroyito sería una modificación de sede y sobre ese tema ahondó el vice: “No puedo adelantarme a decir que corre riesgo porque no es así. Estamos viviendo un momento especial en pandemia. Es entendible lo que plantea el Gobierno, también lo que plantea la Liga. Nosotros estamos un poco en el medio. Estamos haciendo el esfuerzo necesario para que el partido se desarrolle con la normalidad que todos queremos”.

Más allá de todos estos contratiempos en la antesala de un duelo tan importante en la ciudad, Carloni fue positivo: “Estamos en pleno diálogo con los distintos sectores para encontrar un punto de equilibro, que por ahora no se está dando. Soy optimista con que podamos encontrar una solución”.

Y reveló que tuvo contacto con dirigentes de Newell´s: “Ellos quieren jugar el partido como todos. El clásico es el acto más importante que tiene Rosario. Queremos jugarlo, disfrutarlo. Somos rivales, queremos ganarles, pero es un partido de fútbol”.

Ya sobre el cierre, el dirigente rosarino habló sobre los hinchas: “Desalentamos que estén en las calles esperando a los equipos, o si hay una parcialidad que triunfa, que sea responsable en el festejo. Que lo haga en su casa”. A su vez remarcó que “los clásicos acá se viven de manera muy especial. La ciudad es muy futbolera y, más allá de que Central tiene más hinchas, hay una pasión muy grande la que se vive”.

Con info de TyC Sports