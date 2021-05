Barletta desestimó el armado de un frente amplio opositor

Las fechas de las elecciones 2021 se acercan y el armado de un frente amplio opositor para enfrentar al peronismo en la provincia quedó lejano. El propio dirigente radical Mario Barletta, que fue el impulsor de varias reuniones con figuras del Frente Progresista y Juntos por el Cambio, sostuvo que "lamentablemente no hay tiempo".

"Es un año muy particular en términos del análisis político en medio de la situación que estamos viviendo que genera de todo un poco. Algunas, son cuestiones repetidas como los enfrentamientos y por otro, la falta de desarrollo y despliegue político que le interese a la gente", afirmó el dirigente radical Mario Barletta en diálogo con Raúl Bigote Acosta por Cadena OH! Rosario.

Leer también: Barletta criticó la respuesta judicial a su amparo contra la bimodalidad en las escuelas

El ex intendente de la ciudad capital, manifestó que "la provincia tuvo a partir de la aparición del Frente Progresista una situación que no la alejaba en términos del bipartidismo, porque en el 2007 conformábamos como frente ese lugar de la oposición. Ahí las cosas mas o menos se encarrilaron en términos políticos y lo que viene a irrumpir y complejizar el escenario es la aparición de Juntos por el Cambio, en donde no se logró atraer a ese espacio a todos los integrantes del Frente Progresista".

Barletta dijo que cuando regresó de Uruguay -donde fue Embajador- comenzó a trabajar en promover las reuniones. "Y en aquel momento se me ocurrió el título de 'Frente de Frentes' y después se fue cambiando. La provincia de Santa Fe podría haberse encaminado en esa dirección, que estuvimos bastante cerca, porque mantuve muchas veces mano a mano reuniones con Miguel Lifschitz, Horacio Rodriguez Larreta, Alfredo Cornejo, y todo el radicalismo de la provincia", expresó.

"A veces intereses personalísimos se ponen por delante de intereses generales y echan a perder estas alternativas"

"El radicalismo comenzó con un interesante intento de unión de todo el radicalismo. Porque analizamos que si el radicalismo se unía iba hacer pensar mas de una vez al propio PRO y al Socialismo de la necesidad de reunirnos. A veces intereses personalísimos se ponen por delante de intereses generales y echan a perder estas alternativas", criticó.

El dirigente radical opinó que hoy "no hay tiempo lamentablemente" para el armado de un frente amplio opositor. "Es lo que yo trabajé e intenté en más de una oportunidad, porque más que pensar en los nombres me parecía que había que construir el barco primero y después ir viendo quién capitaneaba. Si hay una persona que tiene una ascendencia sobre la ciudadanía santafesina y en la provincia de Santa Fe, es Miguel Lifschitz", resaltó.

Leer también: Mario Barletta: "La actividad física es la mejor vacuna ante el COVID"

Después de un detenido análisis de la situación, Barletta pone las perspectivas en las elecciones del 2023 porque este "es un año para el olvido y espero que se enderecen las cosas y aprendamos. Espero, viendo el 2021 con imposibilidades de generar esa reunión, ahora miro el 2023 para ver si terminamos de advertir que esto de la izquierda y la derecha, es una pelotudez y de lo que se trata es de abrazar la transparencia, la decencia, el trabajo".

"Creo que nos sentamos en una mesa los que estábamos en el Frente Progresista con Juntos por el Cambio y nos vamos a poner de acuerdo rápido en lo que una provincia con tantas posibilidades tiene y para mi significaría la posibilidad que Santa Fe pegue el salto", concluyó el dirigente radical.

Escuchar también la nota completa