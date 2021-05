Rossi: "La política en Argentina a veces intenta exacerbar la grieta y dramatizar posiciones"

Este jueves por la noche, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, brindó un mensaje en cadena nacional para anunciar duras restricciones y dijo que "estamos viviendo el peor momento desde que comenzó la pandemia". En su discurso, sostuvo que "no es momento de especulaciones" y pidió que los argentinos "nos unamos para superar esta catástrofe".

"Celebro que haya un acuerdo generalizado sobre las medidas que tomó el Presidente y que se van a aplicar a partir de mañana, pero también recuerdo todo lo que nos cuestionaron en medidas anteriores y quizá si hubiéramos tenido los consensos necesarios antes, todo sería mucho más efectivo. Lo alarmante de la situación mata cualquier relato", manifestó el ministro de Defensa, Agustín Rossi, en diálogo con Raúl Bigote Acosta por Cadena OH! Rosario.

El funcionario nacional sostuvo que "la política en Argentina a veces intenta exacerbar la grieta, dramatizar posiciones, extremar las situaciones y no estamos para eso. Todos estamos acongojados, con miedo y angustia. Las medidas que tomamos tienen un único objetivo: cuidar la salud de los argentinos".

En cuanto a la llegada de dosis para combatir el COVID-19, Rossi subrayó: "Estamos esperando que antes de fin de mes, arriben los 4 millones de vacunas de AztraZeneca. Seguimos con una regularización cada vez mas importante de vuelos a Moscú. Ya tenemos cerca del 80 por ciento de los mayores de 60 años vacunados y seguimos trabajando. Esperamos intensificar el proceso".

En un año de elecciones, "Bigote" Acosta consultó al ministro sobre una posible candidatura como senador. Y Rossi respondió: "No lo tengo en la cabeza; no lo tuve nunca desde que asumí el Ministerio de Defensa. A uno cuando le proponen una cosa así se siente halagado y agradezco a los que me lo han hecho saber. Mi plan era y es cuatro años en el Ministerio".

Suspensión de exportaciones de carne

Respecto a la decisión de Alberto Fernández de suspender las exportaciones de carne, el titular de Defensa explicó: "El Presidente no tomó una medida que vaya en contra del sector, sino que tomó una decisión temporaria por 30 días para tratar de ordenar el funcionamiento de ese mercado. Sobre todo lo que hace al mercado interno. Nosotros estamos contentos con lo que significa el sector de la carne para Argentina, la provincia de Santa Fe. Aporta dólares, pesos, genera puestos de trabajo".

"Tenemos una distorsión en el marco de los precios internos y hay que generar las herramientas para que un objetivo que perseguimos todos se pueda cumplir adecuadamente. Se puede exportar más, se puede producir más y se puede lograr que un alimento tan importante llegue a precios razonables a la mesa de los argentinos", concluyó Rossi.

