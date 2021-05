"Peluquería take away en Rosario" la imagen que se viralizó en las redes

Un peluquero rosarino compartió en su cuenta comercial una particular foto, donde anunciaba de forma risueña, la atención "take away" a sus clientes. Rápidamente, la imagen se hizo viral.

"Ahora atendemos como dice Alberto. Atendemos take away", rezaba el escrito que acompañaba la imagen de un peluquero detrás de rejas cortándole al pelo a una mujer en la vereda.

Al igual que otros oficios, los coiffeurs deberán permanecer con las persianas bajas, al menos, hasta el 30 de mayo, fecha límite de vigencia del actual decreto.

En tanto, solo 42 actividades quedaron exceptuadas para poder trabajar, de las cuales 31 podrán utilizar el transporte público, durante los nueve días de aislamiento estricto que comienzan en las zonas del país que se encuentren en "alto riesgo" y en "alarma epidemiológica y sanitaria" por el crecimiento de casos de coronavirus.