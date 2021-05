Marcha atrás: el Gobierno aclaró que no se suspendieron las clases virtuales

Las diferencias entre los decretos nacionales y provinciales sobre la nueva etapa de restricciones por la pandemia profundizaron una particular confusión sobre el ámbito educativo.

Algunas zonas, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, decidieron suspender directamente todo tipo de actividad relacionada con la educación, inclusive la virtualidad.

Algo similar pasaría en la provincia de Santa Fe, aunque en las últimas horas llegó una aclaración al respecto por parte de las autoridades santafesinas.

“Lo que suspendemos es toda actividad que requiera movilización hacia las escuelas, con excepción de los módulos alimentario que son una actividad esencial que la escuela realiza. Lo que nos pidieron desde el sector de Salud y, dado la emergencia sanitaria, es disminuir al mínimo la circulación de personas", explicó la ministra de Educación, Adriana Cantero.

Y agregó: "La bi-modalidad que estamos trabajando, precisamente, asegura que al tener contacto semanales los chicos puedan recibir materiales, guías materiales, tareas, lecturas y otras actividades que puedan hacer están en casa".

En ese sentido, la funcionaria detalló que “son tres días lectivos. Seguramente todos tendrán algo para hacer desde la escuela y para sostener ese vínculo con los aprendizajes escolares; mientras volvemos a la presencialidad cuidada y alternada que hemos podido construir en la provincia".

"No hablamos de educación virtual, porque no tenemos educación virtual en toda la provincia. Ese recurso está disponible para una minoría. Pero no la prohibimos, si alguien quiere comunicarse con sus alumnos lo puede hacer", finalizó Cantero en declaraciones radiales.