Rafaelino realizó un video denunciando y amenazando a Omar Perotti

Durante el fin de semana se viralizó un video protagonizado por un ciudadano rafaelino. En el mismo, el vecino de la ciudad denuncia la circulación de Perotti por la ciudad y declara amenazas.

Leer también: Más de 40 personas fueron sacadas de la calle por el Comando Unificado

"Quería informarles algo que me sucedió recién, a las cinco y veinte de la tarde que fui al Supermercado Pingüino de calle Aristóbulo del Valle de nuestra ciudad y dentro del supermercado se encontraba . . . nuestro señor gobernador con el barbijo puesto casi hasta la altura de las cejas para que la gente no lo reconozca", comenzó diciendo el sujeto en cuestión.

Luego de decir que el gobernador "huyó como rata por tirante" del supermercado, el denunciante aseguró que, "en teoría no se podría circular salvo que sea de extremada necesidad, compró cuatro pelotudeces. . . pero lo no menos importante es que una de la ordenanzas de la circulación cero por toda la provincia, en teoría si te moves a un supermercado tiene que ser el de tu barrio y no era el de su barrio".

Y continuó afirmando, "si te movés, tenés que moverte a pie y el señor estaba en su auto". Al tiempo, expresó su estado de animo profiriendo amenazas, "no va a faltar la oportunidad de que nos encontremos nuevamente y ahí no te vas a escapar".

"Te fuiste del supermercado en auto", aseguró. Luego reiteró, "en algún momento te voy a encontrar y ahí vamos a charlar, si te dan los huevos y la talla, cosa que no creo".

"Me comuniqué con un amigo mío y me dijo que le pegue una cachetada detrás de la nuca, y la verdad que ganas no me faltaron pero si le pego una cachetada detrás de la nuca va a dormir hasta el lunes . . .", continuó amenazante.

Fake news

En las últimas horas se conocieron las imágenes donde se pueden ver al Gobernador Omar Perotti dirigiéndose al supermercado que se encuentra en avenida Aristóbulo de Valle. De esta forma, queda demostrado que el Gobernador no fue en auto como manifestaba el denunciante.

La fiscal ya comenzó diligencias investigativas y tiene en su poder imágenes del Centro de Monitoreo Municipal.

Leer también: El "Eco Punto" y el Complejo Ambiental seguirán funcionando

"Iremos hasta las últimas consecuencias'', manifestaron desde la Agencia de Investigación Criminal en relación a la viralización del video. Si bien el acusado ya fue indagado e imputado, ahora serán notificados quienes reenviaron el video y fueron parte de una "fake news".