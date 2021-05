Producción y mercado: cómo afecta a Santa Fe la prohibición de exportar carne

El conflicto nacional por las exportaciones de carne continúa con nuevos capítulos. Los dirigentes de la Mesa de Enlace decidieron extender el cese de comercialización de hacienda hasta las 24hs del miércoles que viene, en rechazo al cierre de las exportaciones de carne vacuna.

Perotti y el gobierno de la provincia ya se habían manifestado en contra de la decisión nacional. En esta oportunidad, el ministro de la Producción, Daniel Costamagna destacó la respuesta de Santa Fe y señaló que "Es una situación compleja, con una decisión que no creemos acertada. Para provincias como las nuestras no es una buena imagen para las exportaciones. Tenemos un un esquema que hemos establecido y puesto en pie para los mercados, con cortes que no inciden en el mercado interno y el precio al consumidor".

Para el entrevistado, el problema no son las exportaciones. Enfatizó que hay una serie de elementos, intermediarios e irregularidades que producen el aumento descomunal de los precios de la carne. El productor solo recibe el 40 por ciento del precio de venta.

Según el ministro, lo que se consume en Argentina tiene que quedar en el país. Pero otros cortes que no se consumen, deben irse. "Es bueno para el país, genera ingresos de divisas y empleos. En Santa Fe tenemos 10 empleos directos y otros tanto indirectos, y 20 mil productores".

"Por lo tanto abordar esto desde la exportación, no es correcto. De cada tres kilos de carne que se consumen en Argentina, se exporta uno. De cada tres kilos que se exportan, dos van al mercado chino. Y esta carne es de vacas que ya terminaron el ciclo productivo y no se consumen en el país. La decisión perjudica a miles de ganaderos y les impide tener una mejor situación económica", detalló.

Costamagna enfatizó "Es un abordaje equivocado y tiene que subsanarse cuanto antes". Al respecto, señaló que han propuesto el diálogo, una mesa en la que estén presentes los verdaderos actores, productores, frigoríficos y los gobiernos. "Estas decisiones deben tomarse de manera federal y que se escuchen a las provincias. No hay lugar para confrontaciones, hay que construir", dijo por último.

Escuchar también audio completo: