Las uñas revelarían si alguien tuvo coronavirus

El tiktoker británico Karan Raj subió un video a las redes en el cual muestra cómo las uñas de una persona podrían contener una señal de que curso la enfermedad sin haberlo notado.

El tiktoker cirujano británico Karan Raj, profesor de Imperial College London & Sunderland University, sacudió a la red social con un video que subió en el cual muestra cómo las uñas de una persona podrían contener una señal de que tuvo coronavirus sin haberlo notado.

Leer también: Los vacunados con dos dosis de Sputnik V no son fuente de contagio

Con sólo mirarse las manos y verificar si las uñas presentan líneas horizontales claras o blancas o una hendidura cualquiera podría llegar a intuir si contrajo el Covid-19 en forma asintomática, señaló el conocido médico en TikTok, aunque aclaró que se trata nada más que de un test rápido, que requiere ser corroborado mediante una prueba de anticuerpos.

En el vídeo que subió a la red social, el doctor Karan Raj afirma que las llamadas líneas de Beau pueden mostrar si se ha experimentado en las últimas semanas una infección o trauma, añadiendo que los científicos aseguraron que esto se encuentra entre las personas que se recuperan de la Covid-19.

Leer también: Nuevo pico de contagios en la provincia de Santa Fe

Eso sí, agrega que estas líneas blancas en las uñas sólo pueden ser una prueba de que se ha pasado el coronavirus, pero no una confirmación y recuerda que puede deberse a diversos factores, no solo al Covid-19. Por eso, apunta que la mejor manera para averiguar si nos hemos contagiado o no de coronavirus es realizar una prueba de anticuerpos.

Fuente: Ambito