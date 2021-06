Lionel Scaloni probó el equipo para el partido con Chile

El penúltimo día de entrenamiento del seleccionado argentino con vistas a su presentación del jueves ante Chile, en Santiago del Estero, por la séptima fecha de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, contó por primera vez con la presencia de los 33 convocados al sumarse Sergio Agüero, y el director técnico Lionel Scaloni empezó a perfilar el equipo titular que afrontará ese compromiso.

Leer también: Mauro Cetto es el nuevo manager de San Lorenzo

El "Kun", que llegó por la mañana al predio de AFA, donde volvió a hablar para su sitio oficial tras haberlo hecho previamente en el aeropuerto de Ezeiza adonde arribó después de sellar su incorporación a Barcelona, formó parte del entrenamiento vespertino en el que la buena presencia de Giovanni Lo Celso le empezó a dar forma al equipo que proyecta Scaloni para el cotejo ante los chilenos del jueves a las 21.

"Estoy contento de estar otra vez acá. Como siempre digo, hay que disfrutar porque formar parte de la selección es algo único. Y me ilusiona que ahora tenemos dos partidos importantes, sobre todo el primero con Chile, porque si hacemos las cosas bien nos va a dar mucha confianza", apuntó el "Kun", que mañana cumplirá 33 años.

"Pero al llegar más tarde que el resto de mis compañeros, no sé si tendré la posibilidad de jugar o no. Más no que sí, porque recién me sumé hoy, pero acá estaré apoyando a mis compañeros que lo harán lo mejor posible ante un rival que siempre es muy fuerte físicamente", apreció.

Y respecto de este juego y el próximo como visitante de Colombia, el martes 8 del corriente, argumentó que las "eliminatorias son muy complicadas. Me hacen acordar un poco a la Premier League inglesa, donde cualquiera le puede ganar a cualquiera, por lo que hay que estar concentrado al máximo. Nosotros tenemos un buen equipo y un buen grupo de jugadores, así que lo que queda es esperar que hagamos las cosas bien".

Entre los entrenamientos de ayer y hoy Scaloni empezó a macerar el equipo que enfrentará a un Chile que llega a este compromiso sin su máxima figura, Arturo Vidal, contagiado en coronavirus, y de su análisis se dispararon algunas variantes, previsibles en algunos casos y no tanto en otros.

En principio para ocupar el arco que normalmente es propiedad de Franco Armani las chances de que lo haga Emiliano Martínez, del Aston Villa inglés, crecieron muchos en estos días de entrenamiento, ya que el riverplatense llegó con poca actividad después de atravesar un proceso de coronavirus, lo mismo que su compañero de equipo y también titular repetido en el lateral derecho, Gonzalo Montiel.

Para este último puesto Scaloni tiene pensado ubicar, como solía hacerlo hasta que Montiel le sacó el lugar, a Juan Foyth, que viene de consagrarse campeón de la Europa League con Villarreal, de España, tras ganarle la final por tiros penales a Manchester United, y ser incluido en el equipo ideal de ese certamen.

Hasta allí, todo es cuestión de lógica, pero la sorpresa estuvo dada en el otro lateral, donde ganó espacio con su versatilidad y su buena pegada Lisandro Martínez, que en estas prácticas desplazó al subcapitán de la selección detrás de Lionel Messi y además compañero suyo en el Ajax, de Holanda, Nicolás Tagliafico.

El marcador de punta izquierdo oriundo de Rafael Calzada, en el sur del Gran Buenos Aires, que está en la mira de Diego Simeone para incorporarlo al campeón de España, Atlético Madrid, actuó para los suplentes en los últimos entrenamientos.

Del mismo modo lo hizo Nicolás Otamendi, pero en este caso no por una cuestión futbolística sino porque está suspendido y no podrá ser de la partida entonces frente a los chilenos.

Para ello el técnico recurrirá a una dupla central que tiene pasado riverplatense pero que ahora ejerce un mutuo conocimiento porque comparte equipo en la Fiorentina, de Italia, lo que le garantiza cierto nivel de más seguridad.

Lo mismo que este Martínez (el otro es Lautaro), el que también tuvo buenas prácticas como para ganarse un lugar por la izquierda de ese mediocampo que también componen Rodrigo De Paul y Leandro Paredes, fue el volante de Tottenham Hotspur, de Inglaterra, Giovani Lo Celso.

Y finalmente Lucas Ocampos también apareció ganándole ajustadamente la pulseada a Ángel Di María para pararse también por la izquierda, pero en este caso de una línea de ataque que completarán Messi y Lautaro Martínez.

De esta manera, la formación que quizá podría anticipar Scaloni durante la conferencia de prensa virtual que ofrecerá después del entrenamiento matutino de las 10 y antes de que la delegación parta hacia Santiago del Estero, donde el estadio Único-Madre de Ciudades albergará el jueves a este partido, sería el siguiente: Emiliano Martínez; Juan Foyth, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella y Lisandro Martínez; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes y Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Lucas Ocampos.

La tabla de posiciones de las eliminatorias sudamericanas al cabo de cuatro fechas (la quinta y sexta que iban a disputarse en marzo pasado y fueron suspendidas porque Alemania e Inglaterra no cedían a los jugadores por la pandemia de coronavirus, pasarán para el mismo mes del año próximo), son estas:

Brasil, 12 puntos; Argentina, 10; Ecuador, 9; Paraguay y Uruguay, 6; Chile y Colombia, 4; Venezuela, 3; Perú y Bolivia, 1. Los cuatro primeros se clasifican directamente para Qatar 2022, que se jugará en noviembre del año próximo, y el quinto afrontará un repechaje.