"El Pulga" Rodríguez sueña con jugar los Juegos Olímpicos

El delantero de Colón Luis "El Pulga" Rodríguez afirmó hoy que sería "lindo" ir a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, del 23 de julio al 8 de agosto, tras ser campeón de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

"El sueño de todo jugador es vestir la camiseta de Argentina, todos trabajamos para eso. Si se me da ir a los Juegos Olímpicos sería lindo. Yo trabajo todos los días pensando en volver alguna vez", afirmó el atacante tucumano con Radio Mitre.

El DT de la selección olímpica, Fernando Batista, puede citar a tres mayores de 23 años, el límite general para la convocatoria, y el ex Atlético Tucumán se animó a soñar con la cita, en la que Argentina buscará su tercera medalla de oro tras Atenas 2004 y Beijing 2008.

"Trabajamos muchísimo para ser campeones. Estoy feliz. La verdad es que jugamos muy bien a lo largo del torneo y sabíamos que con Racing podíamos resolverlo así si manteníamos nuestro nivel como en las semifinales", analizó.

Rodríguez, una de las figuras y goleador del torneo con ocho tantos, quedará libre el próximo 30 de junio y ya manifestó reiteradas veces que su idea es irse a otro destino, a pesar de sus 36 años.

"No tengo los títulos de Carlos Tevez pero tenemos algunas similitudes en el juego", bromeó cuando le consultaron por su parecido con el ex Boca, quien anunció hace pocas horas su salida del club de la Ribera y todavía no definió si futuro deportivo.