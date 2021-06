Piñero: todos los detalles de una fuga de película

El fiscal Franco Carbone, a cargo de la fuga de ocho presos que estaban alojados en la cárcel de Piñero, dio detalles de cómo fue el operativo de escape. Además, reveló que de las cuatro cámaras ubicadas en el exterior de la unidad penitenciaria, había 3 que estaban fuera de funcionamiento.

“Fueron escasos minutos, no contamos con registro de cámaras de videovigilancia porque en el perímetro exterior no hay. Pero en ese recorrido de 200 metros que separa el extramuro del interior de la cárcel, hay 4 cámaras de las cuales 3 no funcionaban, algunas desde hace varios años”, reveló el representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Leer también: Anunciaron la construcción de un muro de seguridad perimetral en la cárcel de Piñero

Con respecto al operativo, Carbone confirmó que en total eran 15 los internos que llegaron hasta el patio del pabellón 14 con el objetivo de fugarse, pero que los agentes del servicio penitenciario lograron contener a siete de ellos.

“Comenzaron a ganar terreno, hicieron 200 metros en un enfrentamiento armado con los centinelas hasta llegar al patio. Ahí se apostaron debajo de la garita Nº 5 y empezaron a tirar piedras contra el centinela mientras uno de ellos cortaba con la amoladora dos tejidos”, relató el fiscal.

En cuanto al apoyo externo que recibieron los presos, Carbone remarcó que fueron tres personas las que bajaron de un automóvil y comenzaron a efectuar disparos contra los centinelas. “Se relevaron vainas servidas de distintos calibres, entre ellas pistolas 9 mm, 11,25 mm, calibre 380 y ametralladoras 9mm”.

Leer también: Recapturaron a dos evadidos de Piñero

“En principio habrían llegado en un auto en el que luego se evadieron todas esas personas, los 8 (presos), más el conductor, más dos de las personas que bajaron (una resultó muerta durante el enfrentamiento). A partir de ahí fueron realizando postas; quizás intervinieron otros vehículos”, añadió el fiscal.

Por último, el investigador a cargo de la fuga se refirió a las distintas hipótesis que se manejan con respecto a los motivos del escape. “Tenemos distintas versiones, una de ellas es la de Mansilla que es una persona que ya comenzó el juicio contra él y hoy tenía que continuar; pero no descartamos ninguna de las otras variantes de la investigación”, informó.