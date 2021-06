Con un santafesino, la Federación de Canoas confirmó los representantes en Tokio

En la especialidad Slalom, el oriundo de Olivos, Lucas Rossi, llegó a Tokio merced a que la Federación Internacional otorgó la plaza por ranking. Lucas, especialista en Kayak K1, vive en Vicente López, y tiene 26 años, y es una gran apuesta para el piragüismo nacional.

En el caso de los Juegos Paralímpicos, en paracanotaje, estarán representando a la FAC, el olavarriense Lucas Díaz Aspiroz, en KL1 200, y el misionero Ariel Atamañuk, que representa la Escuela Canotaje de Córdoba, es el mejor argentino en la categoría VL3 200 metros. El palista cordobés había logrado imponerse en el selectivo nacional a Nicolás Crosta, quien compite para el Club Canottieri de Tigre.

"Siempre me gustaron los deportes de agua, y en este encontré mi lugar en el mundo. El deporte me ha dado todo, lo que tengo es gracias al deporte, y en particular al canotaje" señaló Rézola. El palista del Club Náutico El Quillá manifestó que "era muy admirable, era lo mejor que me podía pasar representar a nuestro país. Recuerdo cuando lo hice por primera vez, y ahí dije, esto es para mí".

Agregó el santafesino que "poder estar en mis terceros Juegos Olímpicos es algo muy lindo, y que se disfruta mucho". La secretaria de deportes de la provincia de Santa Fe, Claudia Giaccone, resaltó que "El esfuerzo de nuestros atletas y nuestras atletas para conseguir esas ansiadas plazas para a las olimpíadas de Tokio, es inconmensurable".

En el caso del santafesino Rubén Rézola Voisard le ganó el duelo al rosarino Ezequiel Di Giácomo en las aguas de Szeged y será representante argentino en el K1 200 masculino de Tokio. Para el santafesino serán los terceros Juegos de su historia tras Londres 2012 (quinto) y Río de Janeiro 2016 (decimosexto). En los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, consiguió medalla de bronce, con un tiempo de 35.996, y quedó tercero en la final de la disciplina