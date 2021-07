El radical cambio de look de Natalia Oreiro

Natalia Oreiro cumplió uno de sus sueños, convertirse en Eva Perón. La actriz se encuentra interpretando a la ex primera dama argentina en la serie Santa Evita, basada en el exitoso libro de Tomás Eloy Martínez. Emocionada por el desafío, la actriz tuvo que teñirse de rubia y a través de Instagram celebró su cambio.

"Interpretar a Eva es el mayor desafío de mi carrera” (Oreiro)

“Hola, Rubia. Jugando un rato con estos pelos blondies”, escribió, feliz por el cambio de look que se hizo para interpretar a la “abanderada de los humildes”.

“Fui elegida por casting. Algunos pocos elegidos tienen la habilidad de interpretar ese personaje magistralmente. No es mi caso. Soy una agradecida de que me elijan por lo que puedo hacer. Interpretar a Eva es el mayor desafío de mi carrera”, se había sincerado en Mientras tanto (Mucha radio FM 89.5), el ciclo de Marcela Coronel.

“En el pasado no me sentía lista para el personaje y lo rechacé. Ahora tengo 10 años más que la edad que ella tenía cuando murió. Yo vi el casting porque se lo pedí al director, y me vi muy mal. No me cerraba la voz, la mirada. Evidentemente ellos vieron más allá, por suerte. Lo preparé en un tiempo determinado y a mí no me convenció. Nunca me alcanza el tiempo. Siempre que me dicen que se atrasa un proyecto yo agradezco porque tengo un poco más de tiempo para prepararme. Soy siempre de las que cuando se cierra un proyecto pienso que lo podría haber hecho mucho mejor”, había contado.

Fuente: Ciudad Magazine