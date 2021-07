Historia de vida: "el camino no fue fácil, pero soy una persona muy feliz"

La Artrogriposis Múltiple Congénita (AMC) es un síndrome que afecta una de cada 3 mil personas.Se trata de un grupo de trastornos caracterizados por contracturas congénitas de las extremidades que se manifiesta al nacer y cuya limitación del movimiento de las articulaciones puede incluir debilidad muscular y fibrosis.

Daniela Aza, comunicadora social e influencer, es una persona que, más allá de esta discapacidad, posee una vida plena y llena de sueños."El camino no fue fácil y el diagnóstico que le dieron a mi familia cuando nací fue muy negativo: le dijeron que yo no iba a poder caminar, aunque eso no impidió que me ayudaran a salir adelante; hicimos un buen equipo".

En este sentido, consideró que "muchas veces se piensa que la discapacidad afecta a una sola persona, pero en realidad atraviesa a toda la familia" y agregó: "Mis padres y hermanas se pusieron todo al hombro y enfrentamos los obstáculos juntos".

Para la joven influencer, "la sociedad estigmatiza, hay muchos tabúes y mitos. De todos modos, ella se define como una persona "muy feliz". "Decidí estudiar una carrera universitaria (Comunicación Social) y estoy en pareja con un hombre que siempre me ayuda; está pendiente de todo lo que necesito".

"Ojalá mi historia sirva para visibilizar y que no quede olvidada. Soy una persona con discapacidades, pero independiente y quiero que mi experiencia de vida le sirva a los demás.

