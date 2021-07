Venadense recibió prisión preventiva por encubrir prófugo de Piñero

El lunes pasado fue recapturado en un camino rural del distrito de Carmen uno de los evadidos de la cárcel de Piñero. Circulaba como acompañante en una camioneta conducida por un vecino de Venado Tuerto, a quien se le dictó prisión preventiva al ser imputado por encubrimiento, según lo dispuesto por el juez Adrián Godoy.

El prófugo Alejandro Schmittlein quedó a disposición del fiscal Franco Carbone. Es quien lleva adelante la causa por la fuga de ocho internos de la prisión, de los cuales fueron recapturados cuatro. En tanto, la investigación sobre el vecino de nuestra ciudad está a cargo del fiscal Eduardo Lago.

“Después de los hechos de público conocimiento en Piñero, que se cobraron una vida y tuvieron trascendencia nacional, se produjeron una serie de operativos cerrojo. Uno de ellos en la zona rural del departamento General López, entre Carmen y Venado Tuerto. Ahí se interceptó una camioneta donde se trasladaban dos personas”, repasó Lago.

Destacó la actuación del personal de la policía de Investigación Criminal y de la Comisaría de Carmen, “donde solamente hay tres policías y aun así fueron fundamentales en el operativo”. También relató que “el prófugo estaba acompañado por el conductor de la camioneta Amarok. Manifestó que su acompañante estaba haciendo dedo. Quedaron detenidos por orden mía las dos personas y nos abocamos a la recolección de pruebas para determinar la verdadera relación entre estas dos personas”.

El fiscal contó que lograron establecer un vínculo entre las dos personas, dado que el encubridor “en el pasado estuvo vinculado a hechos delictivos donde habría tenido participación en conjunto” con Schmittlein.

El proceso

Las dos personas iban desarmadas y no ofrecieron resistencia. De todos modos se le imputa la evasión al prófugo y encubrimiento al conductor de la camioneta. “Es un cargo que contempla una pena de cumplimiento efectivo, por eso se le dictó la prisión preventiva. Además de la gravedad del acto de la fuga”, explicó Lago, recordando que en ese episodio fue abatido uno de los atacantes.

El conductor de la camioneta “tenía antecedentes en el pasado, incluso había cumplido una condena por un hecho contra la propiedad, pero hace más de diez años, de manera que no tenía procesos en curso al menos en la provincia de Santa Fe, por eso se está investigando que no las tenga en otro distrito. Es una persona que no es nativa de Venado Tuerto pero ha vivido muchos años en la ciudad”, amplió el fiscal.

El imputado permanecerá en prisión al menos por los próximos tres meses, cuando la defensa solicite que se revise su situación.