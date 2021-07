Fuga de Piñero: tensa reunión entre autoridades penitenciarias y diputados

Este lunes tuvo lugar la reunión que se había anunciado días atrás entre los responsables de Asuntos Penitenciarios con diputados provinciales a partir de la fuga de ocho reclusos de la cárcel de Piñero ocurrida el domingo 27 de junio. El encuentro fue por zoom y no arrojó claridad sobre el hecho puntual, que continúa en investigación y sin poder explicarse.

Del encuentro participaron la diputada socialista Lionella Cattalini, quien preside la comisión de Derechos y Garantías, su par radical Juan Cruz Cándido, titular de la comisión de Seguridad Pública, y los funcionarios Walter Gálvez y Jorge Bortolozzi, secretario y subsecretario de Asuntos Penitenciarios de la provincia. Al finalizar la reunión los legisladores ofrecieron una conferencia de prensa en la que no se aclararon pormenores del hecho en cuestión sino un panorama sobre el sistema carcelario en general y Piñero en particular.

La fuga de 8 presos de la cárcel de Piñero impactó por la secuencia cinematográfica que hasta el momento intenta explicarla: al menos cuatro personas llegan a los alrededores del complejo en un auto, tres se bajan, rompen los alambrados, uno de ellos muere en un enfrentamiento a tiros con los centinelas, logran rescatar a 8 reclusos y se dan a la fuga en un auto que abandonan minutos después.

"No hemos podido recabar demasiada información respecto a lo sucedido ese domingo", dijo Cándido al finalizar el encuentro y describió el hecho tal como se lo relata desde el mismo día en que ocurrió.

La idea del "golpe comando" y del enfrentamiento a tiros entre los centinelas penitenciarios con las personas que llegaron de afuera, a los que luego se sumaron los reclusos cuando lograron armarse, fue la que desde un principio descartó para los investigadores la complicidad del servicio penitenciario en el hecho.

"No tuvimos respuesta con respecto a eso", indicó la diputada Cattalini al ser consultada sobre si los funcionarios continúan descartando la posibilidad de que existiera complicidad del servicio penitenciario en lo que fue la planificación y ejecución de la fuga. "Se les preguntó eso y también por qué la persona que estaba a cargo al momento de la fuga también estuvo a cargo de la fuga de dos presos en un changuito", agregó en referencia a la evasión de mayo pasado.

Cuestionamientos

La exposición de Cándido y Cattalini luego de la reunión estuvo orientada más a la crítica a la gestión provincial, por lo cual plantearon una serie de reclamos que vienen siendo parte del diagnóstico sobre la situación carcelaria.

Sobre la última fuga Cándido indicó que se enteraron que los reclusos Claudio Mansilla y Alejandro Candia estaban considerados como presos de alto perfil pero "no estaban alojados en los espacios correspondientes". "Nos preocupa porque nos dijeron que hay otros detenidos de alto perfil que no están alojados en espacios correspondientes", agregó Cándido y recordó que en 2018, a partir de un decreto del entonces gobernador Miguel Lifschitz se identificaron espacios en el penal "con mayor nivel de control".

A su vez los legisladores sostuvieron que la construcción de un muro perimetral en Piñero "no es la solución definitiva" al tema. "Hay en marcha una serie de medidas a posterior de lo que ocurrió, para evitar que esto se repita, pero no se han implementado todavía", agregó Cándido en relación a lo que le habían trasladado Bortolozzi y Gálvez.

El resultado de la reunión entre los legisladores y los penitenciarios fue el compromiso a avanzar en "la conformación de una mesa de trabajo en conjunto. Pero las respuestas tienen que ser más rápidas. Los santafesinos no podemos estar con inhibidores que no andan, cámaras que no andan, falta de equipamiento concreto cuando el presupuesto está aprobado por la legislatura y Omar Perotti tiene los recursos necesarios para invertir", agregó.