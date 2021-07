Qué buscan en el Concejo de Rosario

*Por Raúl "Bigote" Acosta

Estoy encerrado, escondido en el baño de mi casa, como si esto fuese una situación clandestina. Leo la información sobre las candidaturas a concejales de Rosario.

No solo los nombres, que son muchos; los oficios, que son varios, sino la respuesta que no encuentro a una pregunta: adónde van con todas esas candidaturas. Qué quieren los partidos grandes, medianos, chicos, las agrupaciones vecinales, qué quieren.

Cavatorta, Tessandori, Cardozo, Ciro Seisas, el "Sapito" Encina, el cantante de La Vanidosa y hay más. Temo decir algunos otros nombres, pero por ahí debe andar la Irizar, la hermana del "Pocho" Lepratti; por ahí debe andar la hija del "Tigre" Caballero; por ahí debe andar una muy buena militante, como es Claudia Giaccone, pero hay más y a mí me asusta.

Me gustaría que alguien arme una lista y diga presente cada vez que se mencione uno de estos nombres. En este momento, me dicen que como no lo apoya el sindicato de municipales, se bajó la "Pirincha" Bertone, Oscar Bertone (hermano de Raúl). Bueno, no es uno menos, es uno.

No quito la confesión, me han ofertado varias veces ser candidato, varias, y siempre pensé lo mismo: soy periodista, tengo actividad política; todo periodista piensa y lo que dice se corresponde con su pensamiento, no hay modo de esquivar eso.

Pero digo, los concejales que vienen del periodismo, de la farándula, de guisar un mondongo a las 11:45 horas, los que vienen de la cumbia, que como trabajo es muy digno, los que vienen como el "Sapito" Encina, los que son hijos de una personalidad tan avasalladora como la del "Tigre" Caballero, qué esperan en el Concejo.

Ahí ya está funcionando una empresaria periodística que llegó y preguntó cómo era eso de ser concejal. Ya está funcionando gente de las ongs y han tenido que echar a un concejal que dicen que no era toquetero, pero era un pastor que tenía su propio Dios y después terminó asesinado.

El Concejo de Rosario se está yendo por la banquina. No es cuestión de acompañar sin avisar; acompaño lo que está sucediendo en Rosario porque soy parte, ya que vivo en ella desde hace muchísimos años.

Pero digo, lo que está pasando en la ciudad de Rosario, ¿es el espejo de lo que está pasando en el país? ¿Es este un asalto a los cargos políticos, de cualquier lugar y sin sentido? ¿O el sentido es asaltar los cargos políticos?

Estoy en el baño de mi casa, escondido, diciendo esto clandestinamente. Temo que al salir, aparezca una boleta con mi nombre que diga "vote al Bigote". De ser así, lo niego.

Besos en la frente.