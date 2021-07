Unión arranca la semana pensando en Boca

A Unión, al igual que los otro equipos de Primera División, se le terminó el tiempo de la puesta a punto y los trabajos ya estarán destinados al primer rival en el nuevo Torneo. Es así que Juan Azconzábal desde este lunes, ya en Santa Fe luego de haber permanecido una semana en Buenos Aires donde jugó los últimos amistosos, pondrá la mira en Boca.

Leer también: Emanuel Britez: "Voy para Santa Fe para que todos juntos sigamos luchando por Unión”

Unión recibirá a Boca el próximo viernes, a partir de las 19, en el estadio 15 de Abril, con muchas certezas y pocas dudas en cuanto a los 11 que saltarán al campo de juego, en función de los amistosos, donde Juan Azconzábal fue mostrando sus cartas.

En cuanto al partido ante Boca, por lo que se comenta en Buenos Aires, la idea de Miguel Russo sería la de traer un equipo alternativo, ya que le dará la prioridad a los encuentros que su equipo disputará el martes 13 y el martes 20 frente a Atlético Mineiro, por los octavos de final de la Copa Libertadores.

Volviendo a Unión, Azconzábal fue mostrando su idea de juego en los amistosos, donde se pudo observar a un equipo que está aceitado en todas sus líneas, y que si bien demostró una falta de gol similar a la que terminó en la Copa de la Liga Profesional, hay tranquilidad y sobre todo optimismo en que los dirigentes puedan cerrar a Leandro Díaz, el goleador que busca el DT.

Refuerzo

En la defensa, a pesar de la llegada de Emanuel Britez, para el partido ante Boca, Unión saldría con Federico Vera por derecha, con Claudio Corvalán por izquierda, mientras que los centrales serán Franco Calderón y Juan Carlos Portillo. No habría que descartar una variante táctica y que comiencen tres defensores, para que Vera se adelante a la zona de volantes, y Gastón González sea el carrilero por la izquierda.

Los internos, según lo demostrado por Azconzábal en los amistosos, serían Ezequiel Cañete, Juan Ignacio Nardoni y Gastón Comas, mientras que todo cambiará en relación a si son cinco o cuatro volantes, con la aclaración antes realizada sobre la posición de Federico Vera.

En tanto que arriba en el primer amistoso ante Newell's y en el último ante Gimnasia, la dupla de atacantes estuvo conformada por Daniel Juárez y Juan Manuel García, en tanto que en los que disputó ante Central y Godoy Cruz los puntas fueron Juanchón y Nicolás Cordero. De esta manera, la duda estaría planteada entre Pajarito y el ex-Huracán.

Los que no llegarían al debut de Unión en el Torneo de Primera División son el chileno Nicolás Peñailillo, quien no jugó ningún amistoso por un inconveniente en los aductores, mientras que Mauro Luna Diale comenzará a trabajar desde este lunes en el plantel, aunque no se descarta que siga haciendo trabajos diferenciados.

Con info de UNO Santa Fe